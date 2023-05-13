Вячеслав Зайцев о 4-м матче с «Локо»: «Приложим максимум усилий для повторения гостевого успеха»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев рассказал о готовности команды к четвертому матчу финальной серии Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Наша подготовка к четвертому матчу серии проходит в штатном режиме. Мы проанализировали игру и разобрали ошибки. Ожидаем напряженной встречи: после неудачи соперники предстанут сверхмотивированными.

Со своей стороны планируем внести коррективы и исключить провалы. Приложим максимум усилий для повторения гостевого успеха», – заявил Зайцев.

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