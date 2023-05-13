Винс Хантер о 4-м матче с «Локо»: «Нужно сыграть с той же интенсивностью и энергией, что и в предыдущей встрече»

Форвард УНИКСа Винс Хантер поделился ожиданиями от четвертого матча финальной серии Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Нам предстоит четвертая игра финальной серии. Знаем, какие коррективы нужно внести в свои действия на площадке.

Ожидаем очередного тяжелого матча. Если сыграем с той же интенсивностью и энергией, что и накануне, то определенно сможем рассчитывать на еще одну выездную победу», – признался Хантер.

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

9 кругов ада: как молодой «Хьюстон» закончил сезон