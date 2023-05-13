Антон Квитковских: «Каждый в «Локо» верит в себя, в свои силы, в партнеров»

Форвард «Локомотива-Кубань» рассказал о настрое команды на четвертый матч финальной серии Лиги ВТБ с .

– Предстоит снова очень много тяжелой работы под кольцом. У них габаритные, крупные четвертые и пятые номера. Нам приходится в краске здорово трудиться весь матч. Но несмотря на все сложности, нам нужно подстраиваться и навязывать соперникам свою игру. Необходимо бороться до конца, биться, да хоть зубами паркет грызть, но забирать подборы.

– Упущенные победы эмоционально могут выхолащивать. Какое настроение перед четвертой игрой серии в команде?

– Ну что сказать, наступили в прошлой игре на те же грабли, что и во втором матче, совершили похожие ошибки. Чуть провалились в защите, а УНИКС, напротив, концовку отыграл очень агрессивно в обороне. Они действовали очень плотно, где-то даже на грани фола, а мы из-за этого чуть-чуть подсели. Хотя мы можем против этого играть и должны даже. Подобных ошибок допускать нельзя. Могу сказать, что каждый из нас верит в себя, в свои силы, в партнеров, в наши возможности. Намерены это доказать в субботу.

– Во второй игре также ожидается аншлаг – билетов нет. Атмосфера «Баскет-холла» помогает?

– Тут просто сумасшедшая поддержка, я до сих пор просто в шоке от того сколько людей приходит на матчи, сколько людей любят баскетбол, искренне поддерживают команду в любой ситуации. Даже когда мы проиграли, мне писали в соцсетях исключительно слова поддержки. От этого вдвойне обидней было проиграть домашний матч, ведь мы очень старались порадовать болельщиков. Сделаем все, чтобы завтра это исправить.

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