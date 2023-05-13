Леброн Джеймс выиграл 41-ю серию плей-офф за карьеру. Стал лидером НБА, опередив Дерека Фишера

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Дерек Фишер НБА плей-офф Баскетбол

«Лейкерс» в пятницу добились четвертой победы в серии второго раунда с «Голден Стэйт» – 122:101, 4-2.

Для лидера «озерников» Леброна Джеймса это уже 41-я победная серия в плей-офф за карьеру.

38-летний Джеймс стал единоличным лидером НБА по этому показателю, обойдя экс-игрока «Лейкерс» Дерека Фишера.

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15 комментариев

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Serik Alik
Сколько же Леброн рекордов в ПО побил/обновил, это жесть. Не думаю, что в ближайшие лет 30 найдётся кто-то, кто сможет держать хотя бы примерно такой же уровень
+16
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+16
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Lost
Ответ Serik Alik
Сколько же Леброн рекордов в ПО побил/обновил, это жесть. Не думаю, что в ближайшие лет 30 найдётся кто-то, кто сможет держать хотя бы примерно такой же уровень
Большинство рекордов вечные если только не будет прямо таки радикальных изменений в правилах игры аля линия для 4х очковых бросков или увеличения количества матчей в сезоне
+10
0
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Jaison (Jeison)
Было бы неплохо к новости добавить таблицу топ-10
+6
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A. V.
И пошёл Дед к морю, и закинул мяч в сети, и попал в финал конференции
Но сказала ему старуха - хейтер : воротись и выходи в финал чемпионата
+6
0
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Артем Андреев
ЛеБрон за свою карьеру пережил:
Эпоху Кобе в Лейкерс
Расцвет и закат Детройта
Биг Трио(квартет? ) Бостона
Расцвет и закат династии Спëрс
Революцию Голден Стейт: их восхождение, пятëрку смерти и лично закончил их доминацию на Западе

Джордан велик, но в плане оппозиции, в плане противостояния полноценным командам-династиям ЛеБрон даст ему фору. При всëм уважении к Джордану, пока на пике были Бостон с Детройтом, он о чемпионстве мог только мечтать.
+6
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Lost
Ответ pon4ic
А есть ещё люди, которые будут спорить с тем, что он топ-2 игрок в истории НБА?
Буквально до начала серии небезыствестный Ствиен Эй Смит продвигал на телевидение то что если ГСВ выиграют серию то карри займет место Леброна на горе Рашмор
+5
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serginn
Ответ Jaison (Jeison)
Было бы неплохо к новости добавить таблицу топ-10
For James, 38, this is the 41st series won, he beat Derek Fisher (40). Then come Robert Horry (39), Kareem Abdul-Jabbar (37), Tim Duncan (35), Kobe Bryant and Scottie Pippen (both 33).
+4
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+4
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bel01
Моя супруга (баскетболом не интересуется) - увидев ещё молодого тогда Леброна на экране, забивающего данк, спросила меня:

- А это вообще легально? Это же не человек, а мутант какой-то баскетбольный. С ним же просто невозможно справиться...

Смотрю стату Леброна...А ведь она была права...
+2
0
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bel01
Ответ Lost
Большинство рекордов вечные если только не будет прямо таки радикальных изменений в правилах игры аля линия для 4х очковых бросков или увеличения количества матчей в сезоне
Даже 4-очковые не помогут. Эти рекорды, мне кажется, побить невозможно (по крайней мере, в обозримом будущем).
Примерно как результат Болта на 100-метровке.
+2
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Аморалинни
Ответ pon4ic
А есть ещё люди, которые будут спорить с тем, что он топ-2 игрок в истории НБА?
Да. Будут. Он топ1
+2
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Cubs-V
Ответ pon4ic
Ну вот Карри это самое "если" и мешает.
Карри слишком короткую карьеру провел на топ уровне.
Леброн уже "феерил" в 20, а Карри только пришел в 21, а на уровень суперзвезды вышел к 26.
Да и Леброн по всем достижениям намного лучше. Один титул Карри ничего бы не поменял.
+1
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pon4ic
А есть ещё люди, которые будут спорить с тем, что он топ-2 игрок в истории НБА?
+1
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pon4ic
Ответ Lost
Буквально до начала серии небезыствестный Ствиен Эй Смит продвигал на телевидение то что если ГСВ выиграют серию то карри займет место Леброна на горе Рашмор
Ну вот Карри это самое "если" и мешает.
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pon4ic
Ответ Аморалинни
Да. Будут. Он топ1
Ну я пока не успел накатить, чтоб ЛеБрона топ-1 назвать.
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