Леброн Джеймс выиграл 41-ю серию плей-офф за карьеру. Стал лидером НБА, опередив Дерека Фишера
«Лейкерс» в пятницу добились четвертой победы в серии второго раунда с «Голден Стэйт» – 122:101, 4-2.
Для лидера «озерников» Леброна Джеймса это уже 41-я победная серия в плей-офф за карьеру.
38-летний Джеймс стал единоличным лидером НБА по этому показателю, обойдя экс-игрока «Лейкерс» Дерека Фишера.
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Джордан велик, но в плане оппозиции, в плане противостояния полноценным командам-династиям ЛеБрон даст ему фору. При всëм уважении к Джордану, пока на пике были Бостон с Детройтом, он о чемпионстве мог только мечтать.
- А это вообще легально? Это же не человек, а мутант какой-то баскетбольный. С ним же просто невозможно справиться...
Смотрю стату Леброна...А ведь она была права...
Примерно как результат Болта на 100-метровке.
Леброн уже "феерил" в 20, а Карри только пришел в 21, а на уровень суперзвезды вышел к 26.
Да и Леброн по всем достижениям намного лучше. Один титул Карри ничего бы не поменял.