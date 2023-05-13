« » в пятницу добились четвертой победы в серии второго раунда с « » – 122:101, 4-2.

Для лидера «озерников» это уже 41-я победная серия в плей-офф за карьеру.

38-летний Джеймс стал единоличным лидером по этому показателю, обойдя экс-игрока «Лейкерс» .

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

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