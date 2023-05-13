Леброн Джеймс набрал 30 очков, 9 подборов и 9 передач в 6-м матче с «Уорриорз»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде закрыть серию с «Голден Стэйт» в шестом матче – 122:101, 4-2.
Джеймс набрал 30 очков, 9 подборов и 9 передач.
За 43 минуты 38-летний баскетболист реализовал 10 из 14 с игры. В его активе также 2 перехвата при 2 потерях.
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Впрочем, вопрос был скорее риторический.
А такой посыпающий песочком паркет на скилле дядька тоже симпатично выглядит по игре, но наворачивается скупая слеза по былым временам.
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