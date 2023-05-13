Форвард «Лейкерс» помог команде закрыть серию с « » в шестом матче – 122:101, 4-2.

Джеймс набрал 30 очков, 9 подборов и 9 передач.

За 43 минуты 38-летний баскетболист реализовал 10 из 14 с игры. В его активе также 2 перехвата при 2 потерях.

«Nooothing Eeeeeasy!» Страстную речь Зазы Пачулии обязательно вспоминают перед любым седьмым матчем НБА

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске