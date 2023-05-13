Леброн Джеймс набрал 30 очков, 9 подборов и 9 передач в 6-м матче с «Уорриорз»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде закрыть серию с «Голден Стэйт» в шестом матче – 122:101, 4-2.

Джеймс набрал 30 очков, 9 подборов и 9 передач.

За 43 минуты 38-летний баскетболист реализовал 10 из 14 с игры. В его активе также 2 перехвата при 2 потерях.

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17 комментариев

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RAMIK
Эх помню в 2003 году тоже играл игрок с такой Фамилией. У него ещё повязка была на голове. Очень нравился он. Но все писали что он закончит быстро. Незнаю где сейчас он теперь и чем занимается. Но данный ЛеБрон тоже неплох, может вырастит когда нибудь в того самого ЛеБрона из нулевых.
+24
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Алексей Иванов
38 лет, 43 минуты. 10/14 по броскам и 30 очков. Добавляем по 9 передач и подборов. Реально несносный дед.
+18
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Vagant
Ответ Алексей Иванов
38 лет, 43 минуты. 10/14 по броскам и 30 очков. Добавляем по 9 передач и подборов. Реально несносный дед.
TS% = 79%! В закрывающей серию игре.
+12
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Вялый Харден
дед в свои 38 летает бодрее, чем я в свои 28
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sfrrrR
В 38 лет, с уже давно морщинистым лбом, смахивающим на советскую ручную стиральную доску и проплешиной на макушке, напоминающей позднюю осень в подмосковных Химках: и набирает больше всех очков, и раздаёт больше всех передач, и собирает больше всех подборов, и проходы под кольцо прёт, забивая эндуаны с аллей-упами, и трёхи кидает. И всё это делает с отличным процентом... Вот как он это делает?

Впрочем, вопрос был скорее риторический.
+4
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xamer 9
Заметил только 1 раз, когда он присел на скамейку за матч. 43 минуты из 44 (4 минуты последние были у резервистов) - запредельный уровень концентрации. Да, пропускал Карри несколько раз под кольцо, но в остальном защита на уровне, и играл как будто после недельного перерыва. Как он это делает, выходя на паркет через день 6 матчей к ряду и почти собирает трипл - фантастика. Удивляй дальше, легенда!
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mkryuchckov10@gmail.com
👑
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Артем Андреев
Дед вернул нам свой 2018 на одну игру.
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edik-burimov2@mail.ru
GOAT
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blooooomka
Мощь!!!
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Посторонним В
Если ЛАЛ будут лететь в серии против праймового югославского осьминога, надеюсь увидеть реально олдскульного Леброна, когда станет понятно, что дальше скорее всего всё равно отдых и беречься уже нет смысла.
А такой посыпающий песочком паркет на скилле дядька тоже симпатично выглядит по игре, но наворачивается скупая слеза по былым временам.
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Vagant
Леброн в этой игре "обошел" Шака по подборам в ПО.
Следующий в очереди:

3 Тим Данкан* 2859
4 Леброн Джеймс^ 2511
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Sanan1908
👑👑👑
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Друг Джордана
Смотрел матч, посмотрел еще нарезки моментов. Как же Леброн влияет на игру. Какие передачи выдает. Король!
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Sergio19882007
И это в 38)
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wfih2rnhq4
https://m.youtube.com/watch?v=5y_cl3WIO6A
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Стас Соболев
Ответ Vagant
Леброн в этой игре "обошел" Шака по подборам в ПО. Следующий в очереди: 3 Тим Данкан* 2859 4 Леброн Джеймс^ 2511
Не удивимся, если еще и Данкана обойдет))
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