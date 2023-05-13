Остин Ривз: «Посев» команд перед плей-офф – всего лишь цифры»

Легкий форвард « » подвел итоги шестого матча серии плей-офф с « » (122:101, 4-2).

«Так здорово одержать победу над столь сильной и заслуженной командой.

«Посев» команд перед плей-офф – это всего лишь цифры. Когда за вас играют люди вроде и Дэвиса, которые становились чемпионами, у вашей команды всегда будет шанс. Особенно с тем подбором игроков, что у нас есть, с нашим талантом», – заявил Ривз.

Ривз набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач.

Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

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