Остин Ривз: «Посев» команд перед плей-офф – всего лишь цифры»
Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз подвел итоги шестого матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» (122:101, 4-2).
«Так здорово одержать победу над столь сильной и заслуженной командой.
«Посев» команд перед плей-офф – это всего лишь цифры. Когда за вас играют люди вроде Леброна и Дэвиса, которые становились чемпионами, у вашей команды всегда будет шанс. Особенно с тем подбором игроков, что у нас есть, с нашим талантом», – заявил Ривз.
Ривз набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач.
Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного
Ну и показателен второй в истории НБА случай, когда восьмая команда вышла в финал конфы.