Остин Ривз: «Посев» команд перед плей-офф – всего лишь цифры»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз подвел итоги шестого матча серии плей-офф с «Голден Стэйт» (122:101, 4-2).

«Так здорово одержать победу над столь сильной и заслуженной командой.

«Посев» команд перед плей-офф – это всего лишь цифры. Когда за вас играют люди вроде Леброна и Дэвиса, которые становились чемпионами, у вашей команды всегда будет шанс. Особенно с тем подбором игроков, что у нас есть, с нашим талантом», – заявил Ривз.

Ривз набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач.

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5 комментариев

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Vagant
До меня только сейчас дошло, что ЛАЛ (7 место на Западе) даже с Майами (8-е место на Востоке) не будет иметь преимущества домашней площадки: у них побед - 43, а у Хит - 44.
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avcgloronalduMU
хороший характер, команда его поддержала
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A. V.
Скромный сельский паренёк
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Archer_Great
Ну вот уж про посев - это ты точно не прав. Статистика говорит обратное. Просто этот сезон выдался достаточно уникальным в этом плане, особенно на Западе: кто бы мог подумать до начала сезона, что ГСВ, ЛАЛ, ЛАК будут до последнего бороться даже не за ПО, а за ПИ, а Менто уверенно выиграет дивизион.
Ну и показателен второй в истории НБА случай, когда восьмая команда вышла в финал конфы.
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Аравин Алексей
Ответ avcgloronalduMU
хороший характер, команда его поддержала
посмотрим с Денвером
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