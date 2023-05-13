Леброн Джеймс: «Защищались на высоком уровне. Когда у нас это получается, мы можем быть очень хороши»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс остался доволен игрой команды в шестом матче серии с «Голден Стэйт» (122:101, 4-2).

«Мы провели один из самых эффективных матчей, один из лучших матчей всей серии. Все благодаря защите.

Мы защищались на высоком уровне, а когда у нас это получается, мы можем быть очень хороши.

Сегодня мы были сконцентрированы на игре на протяжении всех 48 минут», – заявил Джеймс.

Джеймс в пятницу набрал 30 очков, 9 подборов и 9 передач.

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5 комментариев

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Vagant
Когда Леброн и Эй Ди играют в каждом матче ПО, то:
- они выиграли 6 серий, не проиграв ни одной,
- ни одна серия не длилась более 6и игр,
- ни проиграли двух матчей подряд,
- ну и дома пока не проиграли ни одной игры.
+15
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Андрей Абрамов
ЛАЛ преобразились конечно любо дорого смотреть. но впереди еще очень тяжелая серия... дай бог не одна. уж больно нравится как заиграла команда. в которой на 1 роли теперь именно команда.
+5
0
+5
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Антон Антнов
Как лох, вышел в финал конференции. Джордан вообще сразу в финалы попадал и там всех побеждал.
+2
0
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Андрей 13
Ответ Vagant
Когда Леброн и Эй Ди играют в каждом матче ПО, то: - они выиграли 6 серий, не проиграв ни одной, - ни одна серия не длилась более 6и игр, - ни проиграли двух матчей подряд, - ну и дома пока не проиграли ни одной игры.
Просто непобедимые, то есть "неудержимые"... Должны были уже отдыхать по большому счету.
+1
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