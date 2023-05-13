Леброн Джеймс: «Защищались на высоком уровне. Когда у нас это получается, мы можем быть очень хороши»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс остался доволен игрой команды в шестом матче серии с «Голден Стэйт» (122:101, 4-2).
«Мы провели один из самых эффективных матчей, один из лучших матчей всей серии. Все благодаря защите.
Мы защищались на высоком уровне, а когда у нас это получается, мы можем быть очень хороши.
Сегодня мы были сконцентрированы на игре на протяжении всех 48 минут», – заявил Джеймс.
Джеймс в пятницу набрал 30 очков, 9 подборов и 9 передач.
Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного
- они выиграли 6 серий, не проиграв ни одной,
- ни одна серия не длилась более 6и игр,
- ни проиграли двух матчей подряд,
- ну и дома пока не проиграли ни одной игры.