Леброн Джеймс: «Защищались на высоком уровне. Когда у нас это получается, мы можем быть очень хороши»

Форвард « » остался доволен игрой команды в шестом матче серии с « » (122:101, 4-2).

«Мы провели один из самых эффективных матчей, один из лучших матчей всей серии. Все благодаря защите.

Мы защищались на высоком уровне, а когда у нас это получается, мы можем быть очень хороши.

Сегодня мы были сконцентрированы на игре на протяжении всех 48 минут», – заявил Джеймс.

Джеймс в пятницу набрал 30 очков, 9 подборов и 9 передач.

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