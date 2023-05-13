Стефен Карри: «Уорриорз» не хватало единства. Это реальность, в которой мы живем в этом сезоне»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри посетовал на то, что команде в этом сезоне не хватает присущего ей в последние годы единства и взаимопонимания.

В пятницу «Уорриорз» проиграли «Лейкерс» в шестом матче со счетом 101:122, 2-4, и завершили выступление в сезоне.

«Начиная с тренировочного лагеря и по сей день, это реальность, в которой мы живем. Мы стараемся сохранять позитивный настрой в коллективе, мы с оптимизмом смотрели на вещи, на те цели, которых хотели достичь в этом сезоне. Но вместе с тем есть и понимание того, что всего этого недостаточно», – заявил Карри.

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16 комментариев

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Александр Земский
Клэй и Пул играли ужасно весь плов, их прошлогодней игры явно не хватало.
+14
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Serik Alik
Несмотря на то, как сезон сложился, сезон я считаю, получился хорошим. Очень важно теперь сделать необходимые изменения в составе, ибо если все останется, как в этом сезоне, то в следующем сезоне успеха ждать не стоит.
+6
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+4
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igor nn
Команду имхо нужно обновлять..Оставить Шефа,Уиггинса,Луни,Донте и Пейтона!! Грина..еще если перестанет косячить...остальных менять ..резать не дожидаясь перитонита!!!
+4
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+4
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Друг Джордана
Я читаю их высказывания и не понимаю, почему они на какое-то непонимание все сваливают. Они круто играли. Жестко наваливали, давили опытом и многолетней сыгранностью основных игроков. Без единства они бы так далеко точно не зашли.

Вы представьте, если бы им чуть больше везло. Там бы вся дичь залетела, сколько трешек бы попали. И счет во многих матчах мог бы быть другим.

Мне кажется, что тут менеджеры ставку не на ту «лошадку» сделали. Имхо, у основы еще пара лет есть, чтобы при минимально адекватном наборе игроков выдавать великолепный результат.
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Jason Williams
наконец-то эта мерзость вылетела
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BuTaJIbKa
Теперь нужно признать, что удар Грина по роже Пула весь сезон сломал... Интересно, что придумают летом, так как просятся радикальные меры
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mailman
Ответ Друг Джордана
Я читаю их высказывания и не понимаю, почему они на какое-то непонимание все сваливают. Они круто играли. Жестко наваливали, давили опытом и многолетней сыгранностью основных игроков. Без единства они бы так далеко точно не зашли. Вы представьте, если бы им чуть больше везло. Там бы вся дичь залетела, сколько трешек бы попали. И счет во многих матчах мог бы быть другим. Мне кажется, что тут менеджеры ставку не на ту «лошадку» сделали. Имхо, у основы еще пара лет есть, чтобы при минимально адекватном наборе игроков выдавать великолепный результат.
"не ту лошадку" выбрали когда продлили Клея и отпустили Дюранта, могли поступить наоборот, но тогда все орали "Кексик никто", "сплешбразерс форева", "это команда Стефа", ну и Стеф (я все же считаю его лидером и заводилой и сейчас и тогда), выбрал кореша, а не одного из самых эффективных игроков. результат - на табло
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xamer 9
Ответ mailman
"не ту лошадку" выбрали когда продлили Клея и отпустили Дюранта, могли поступить наоборот, но тогда все орали "Кексик никто", "сплешбразерс форева", "это команда Стефа", ну и Стеф (я все же считаю его лидером и заводилой и сейчас и тогда), выбрал кореша, а не одного из самых эффективных игроков. результат - на табло
Почему то у этого одного из самых эффективных игроков дела в других командах не клеятся. Да и не было тогда такого выбора - Клей или КД
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0ptimus.
Ответ mailman
"не ту лошадку" выбрали когда продлили Клея и отпустили Дюранта, могли поступить наоборот, но тогда все орали "Кексик никто", "сплешбразерс форева", "это команда Стефа", ну и Стеф (я все же считаю его лидером и заводилой и сейчас и тогда), выбрал кореша, а не одного из самых эффективных игроков. результат - на табло
Вы реально считаете, что КейДи остался бы при уходе Клея? А может Кевин сам захотел уйти не спрашивая никого, об этом не подумали?
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Misha_Sapunov
Ответ mailman
"не ту лошадку" выбрали когда продлили Клея и отпустили Дюранта, могли поступить наоборот, но тогда все орали "Кексик никто", "сплешбразерс форева", "это команда Стефа", ну и Стеф (я все же считаю его лидером и заводилой и сейчас и тогда), выбрал кореша, а не одного из самых эффективных игроков. результат - на табло
а клей не один из самых эффективных игроков? кто ж знал, что он сломатеся второй раз и сыграет хуже, чем в сезоне возвращения? гс по сути в одном хорошем клэе от финала были. просто томпсон за 4 игры ни разу не смог сыграть на уровне лонни вокера, а так бы провожали брона сейчас.
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