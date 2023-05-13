Стефен Карри: «Уорриорз» не хватало единства. Это реальность, в которой мы живем в этом сезоне»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри посетовал на то, что команде в этом сезоне не хватает присущего ей в последние годы единства и взаимопонимания.
В пятницу «Уорриорз» проиграли «Лейкерс» в шестом матче со счетом 101:122, 2-4, и завершили выступление в сезоне.
«Начиная с тренировочного лагеря и по сей день, это реальность, в которой мы живем. Мы стараемся сохранять позитивный настрой в коллективе, мы с оптимизмом смотрели на вещи, на те цели, которых хотели достичь в этом сезоне. Но вместе с тем есть и понимание того, что всего этого недостаточно», – заявил Карри.
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Вы представьте, если бы им чуть больше везло. Там бы вся дичь залетела, сколько трешек бы попали. И счет во многих матчах мог бы быть другим.
Мне кажется, что тут менеджеры ставку не на ту «лошадку» сделали. Имхо, у основы еще пара лет есть, чтобы при минимально адекватном наборе игроков выдавать великолепный результат.