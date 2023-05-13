Разыгрывающий « » посетовал на то, что команде в этом сезоне не хватает присущего ей в последние годы единства и взаимопонимания.

В пятницу «Уорриорз» проиграли « » в шестом матче со счетом 101:122, 2-4, и завершили выступление в сезоне.

«Начиная с тренировочного лагеря и по сей день, это реальность, в которой мы живем. Мы стараемся сохранять позитивный настрой в коллективе, мы с оптимизмом смотрели на вещи, на те цели, которых хотели достичь в этом сезоне. Но вместе с тем есть и понимание того, что всего этого недостаточно», – заявил Карри.

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