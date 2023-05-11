Стефен Карри набрал 27 очков в победном пятом матче с «Лейкерс»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри помог своей команде сохранить интригу в серии с «Лейкерс» (2-3).

В пятом матче (121:106) Карри отметился 27 очками, 8 передачами и блок-шотом.

За 39 минут на паркете защитник реализовал 12 из 24 с игры, ни разу не подойдя к линии штрафных бросков.

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2 комментария

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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ваще не летит, почти всё лэй-апами набрал :)
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pandarahmatov.87@gmail.com
луни красава
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