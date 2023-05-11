Стефен Карри набрал 27 очков в победном пятом матче с «Лейкерс»

Разыгрывающий « » помог своей команде сохранить интригу в серии с « » (2-3).

В пятом матче (121:106) Карри отметился 27 очками, 8 передачами и блок-шотом.

За 39 минут на паркете защитник реализовал 12 из 24 с игры, ни разу не подойдя к линии штрафных бросков.

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