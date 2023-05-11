Стефен Карри: «Ничего не боюсь»

Разыгрывающий « » заявил, что не боится вылета из плей-офф и просто наслаждается моментом.

«Я просто очень люблю этот этап сезона и не боюсь ничего, что может произойти.

Доверие к партнерам по команде, которые будут со мной, придает мне уверенности. Я счастлив, что у меня есть возможность продолжать заниматься этим на данном этапе моей карьеры. Я не хочу, чтобы это прекратилось в ближайшее время», – сказал Карри.

«Уорриорз» уступают «Лейкерс» в серии второго раунда плей-офф – 2-3. Шестой матч состоится в пятницу.

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