Остин Ривз набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач в 6-м матче с «Уорриорз»
Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз помог команде оформить выход в финал Западной конференции.
В шестом матче серии с «Уорриорз» (122:101, 4-2) Ривз набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач.
За 39 минут Ривз реализовал 7 из 12 с игры, включая 4 из 5 из-за дуги, а также 5 из 5 с линии.
Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного
Let’s go, Lakers!
От матча к матчу пацан матереет.