Легкий форвард « » помог команде оформить выход в финал Западной конференции.

В шестом матче серии с «Уорриорз» (122:101, 4-2) Ривз набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач.

За 39 минут Ривз реализовал 7 из 12 с игры, включая 4 из 5 из-за дуги, а также 5 из 5 с линии.

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