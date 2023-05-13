Остин Ривз набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач в 6-м матче с «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз помог команде оформить выход в финал Западной конференции.

В шестом матче серии с «Уорриорз» (122:101, 4-2) Ривз набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач.

За 39 минут Ривз реализовал 7 из 12 с игры, включая 4 из 5 из-за дуги, а также 5 из 5 с линии.

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10 комментариев

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Dienamiks
Легенда! За год поднялся со скамеечника до постоянного стартера с большой эффективность в бросках/передачах!
Let’s go, Lakers!
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Tim Timson
"деревенщина пошла охотится")
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Vagant
Надо бы ввести приз "Самому прогрессирующему в ПО".
От матча к матчу пацан матереет.
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egro92
Ответ Tim Timson
"деревенщина пошла охотится")
Что делатЬ?:)
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Друг Джордана
Интересно, если его удержат в ЛАЛ, то он будет и дальше играть на уровне или превратится в тыкву?
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NastyNay
Ответ Nightyork97
20 на 4 этому бисту. ЛАЛ не должны повторять ошибку с Карузо, таких полезных нельзя отпускать. Слишком дорого потом бегать с Хортон-Такерами и Джонсонами.
Есть чуйка что после контракта он уже будет не так полезен)
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Аморалинни
Ответ Nightyork97
20 на 4 этому бисту. ЛАЛ не должны повторять ошибку с Карузо, таких полезных нельзя отпускать. Слишком дорого потом бегать с Хортон-Такерами и Джонсонами.
Одному пулялщику в портленде уже дали макс, теперь без чемпионств лет на 10
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Nightyork97
Ответ Аморалинни
Одному пулялщику в портленде уже дали макс, теперь без чемпионств лет на 10
А до него много гаек было в 1975 или каком там году. Лиллард полностью оправдывает свой контракт. Как на площадке, так и вне ее. Никаких мерзких историй замечено не было.
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Nightyork97
Ответ NastyNay
Есть чуйка что после контракта он уже будет не так полезен)
Хз, каждый сезон пока рост показывает.
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