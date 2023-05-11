Джамайкл Грин посмеялся над словами Леброна Джеймса о том, что «Лейкерс» не симулируют

Форвард « » посмеялся над заявлением суперзвезды «Лейкерс» о том, что его команда никогда не симулирует.

«Мы не учимся симулировать. Мы не такая команда, которая ищет возможности для симуляции. Мы не такие. И никогда не были. За 20 лет моей карьеры я никогда не играл в команде, которая симулировала», – сказал Джеймс.

Грин опубликовал фотографию Джеймса с нарисованной кепкой.

Слово «cap» («кепка») в сленге хип-хоп исполнителей означает «ложь».

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