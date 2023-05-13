Стив Керр: «У нас в этом году не чемпионская команда»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр оценил уровень амбиций команды в сезоне-22/23 после поражения от «Лейкерс» во втором раунде плей-офф со счетом 2-4.
«У нас в этом году не чемпионская команда. Если бы была, мы бы прошли дальше.
Если оценивать весь сезон, то можно вспомнить многочисленные взлеты и падения, случалось все, что только может случиться, всевозможные напасти. При этом наш коллектив сохранял единство и боролся до самого конца, мы сделали все возможное.
Дрэймонд, Клэй, Стеф, парни нашего костяка, они еще на многое способны. Я по-прежнему считаю, что у этой команды имеется потенциал для борьбы за чемпионство. Это еще не конец», – заявил Керр.
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В этот раз он принес ещё одну победу Лейкерс
Но да, есть минусы, сам Керр, который скучает 2 четверти, одну улыбается(когда все плохо), одну психует. У Керра застой и ему тоже нужно это принять и если не уйти, то взять новых помощников с другим виденьем.
Ну и сезон всмятку. Поспешный контракт Пула и стычка Дреем. Отсутствие мотивации у всех кроме Карри. Клей-4 пальца. Дрей "нет конкурентов на Западе". Пул "звезда". Молодежь Керр не развивал. Куминга не плохо прибавил когда Уигги не было, но Керр посадил его на банку в ПО.
Уигги с 30 матчами регулярки и просаженой менталкой в семье. Не полностью здоровый ГП2 пришел.
Думаю отсюда такие результаты на выезде: дома можно меньше контактировать друг с другом чем в отеле и самолёте.Все видели как за своих болели на скамейке ЛАЛ и как у ГСВ
До этого они во всех сериях с Керром выиграли хотя бы одну выездную игру.
- Не удалось выиграть выездную игру в ПО
- Проиграли в плей-офф команде Запада
- Проиграли в серии с Карри, Грином и Клэем, играющими в каждой игре
Портер и Бьелица были намного сильнее "другого" Грина. Донте и Лэмб были очень неплохи по регулярке, но в то же время они отняли игровое время у Муди, Куминги и Болдуина. (по факту весь сезон Керр "развивал" не свою молодёжь, а Лэмба и Джерома и реанимировал карьеру Донте).
Неоднозначный сезон...
Мало того что кинули большие деньги в зажигалочку со скамьи, да ещё и без защиты. Так этим похоже добавили давления на не самого умного пацана
а ну и ещё то как мало задействуют Уиггинса это бред, он вообще иногда даже 10 раз не бросает, хотя нередко он единственный кто попадает, особенно было видно это в серии с Лэйкерс.. до последне игры в которой Эндрю играл с переломом ребра, под него вообще не делают никаких комбинаций
Я не фанат ГСВ, но, блин, команда играла достойно. Состав чемпионский - однозначно. Просто этот сезон реально конкурентный, сильный. У всех были свои заплеты, просто ЛАЛ оказались сильнее.