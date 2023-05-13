Главный тренер « » оценил уровень амбиций команды в сезоне-22/23 после поражения от « » во втором раунде плей-офф со счетом 2-4.

«У нас в этом году не чемпионская команда. Если бы была, мы бы прошли дальше.

Если оценивать весь сезон, то можно вспомнить многочисленные взлеты и падения, случалось все, что только может случиться, всевозможные напасти. При этом наш коллектив сохранял единство и боролся до самого конца, мы сделали все возможное.

Дрэймонд, Клэй, Стеф, парни нашего костяка, они еще на многое способны. Я по-прежнему считаю, что у этой команды имеется потенциал для борьбы за чемпионство. Это еще не конец», – заявил Керр.

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