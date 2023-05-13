Стив Керр: «У нас в этом году не чемпионская команда»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА видео Стив Керр НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр оценил уровень амбиций команды в сезоне-22/23 после поражения от «Лейкерс» во втором раунде плей-офф со счетом 2-4.

«У нас в этом году не чемпионская команда. Если бы была, мы бы прошли дальше.

Если оценивать весь сезон, то можно вспомнить многочисленные взлеты и падения, случалось все, что только может случиться, всевозможные напасти. При этом наш коллектив сохранял единство и боролся до самого конца, мы сделали все возможное.

Дрэймонд, Клэй, Стеф, парни нашего костяка, они еще на многое способны. Я по-прежнему считаю, что у этой команды имеется потенциал для борьбы за чемпионство. Это еще не конец», – заявил Керр.

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32 комментария

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Frost Knight
Ответ Adilet Abdyramanov
Грин начало сезона испоганил
Если бы Грин не перед сезоном, а после дал по лицу Пулу, ему бы слова плохого никто не сказал)
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А нас РАТЬ
11.05.2023
Стив Керр о 10 очках Томпсона: «Клэй – невероятный двусторонний баскетболист. Это приносит победы в плей-офф»
В этот раз он принес ещё одну победу Лейкерс
+23
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whoisme
Команда что и в прошлом году, один в один, на год старше просто.
Но да, есть минусы, сам Керр, который скучает 2 четверти, одну улыбается(когда все плохо), одну психует. У Керра застой и ему тоже нужно это принять и если не уйти, то взять новых помощников с другим виденьем.
Ну и сезон всмятку. Поспешный контракт Пула и стычка Дреем. Отсутствие мотивации у всех кроме Карри. Клей-4 пальца. Дрей "нет конкурентов на Западе". Пул "звезда". Молодежь Керр не развивал. Куминга не плохо прибавил когда Уигги не было, но Керр посадил его на банку в ПО.
Уигги с 30 матчами регулярки и просаженой менталкой в семье. Не полностью здоровый ГП2 пришел.
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Гол в девятину
Нужно было сразу отцеплять либо Грина либо Пула, весь сезон было видно, что атмосфера никакая

Думаю отсюда такие результаты на выезде: дома можно меньше контактировать друг с другом чем в отеле и самолёте.Все видели как за своих болели на скамейке ЛАЛ и как у ГСВ
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Adilet Abdyramanov
Грин начало сезона испоганил
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Starkom
Ответ Vagant
Впервые в эпоху Стива Керра ГСВ: - Не удалось выиграть выездную игру в ПО - Проиграли в плей-офф команде Запада - Проиграли в серии с Карри, Грином и Клэем, играющими в каждой игре
у Сакраменто на выезде же взяли
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Vagant
Ответ Starkom
у Сакраменто на выезде же взяли
А у ЛАЛ нет.
До этого они во всех сериях с Керром выиграли хотя бы одну выездную игру.
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Vagant
Впервые в эпоху Стива Керра ГСВ:
- Не удалось выиграть выездную игру в ПО
- Проиграли в плей-офф команде Запада
- Проиграли в серии с Карри, Грином и Клэем, играющими в каждой игре
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ecopromo
клэй, пул до свидания
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Murad Sabiev
Ответ Adilet Abdyramanov
Грин начало сезона испоганил
В этой истории много что умалчивается. Грин неадекват, согласен. Но не настолько. Он любит команду и настоящий боец. Я думаю, что на фоне гигантского контракта Пула, руководство ГСВ не хотели сесть в лужу, поэтому в этом конфликте заняли сторону Пула, как и все остальные. Пул словил звезду и очень хорошо сел в лужу. На него рассчитывали как на человека который будет помогать Стефу, но он вместо этого обосрался. Вылет ГСВ в этом сезоне-это вина Пула и, в меньшей степени, ошибка руководства в том, что поверили в этого чудика. Ему давали много времени в первой части регулярки, рассчитывая, что он заиграет. Не заиграл и в ГСВ, я думаю, уже не заиграет. Теперь главный вопрос для руководства-куда слить такой дорогой актив.
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zippa
Вылетели в одном раунде с Дюрантом, может это знак? Надо снова собраться вместе))
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Прозектор-50
Ответ whoisme
Команда что и в прошлом году, один в один, на год старше просто. Но да, есть минусы, сам Керр, который скучает 2 четверти, одну улыбается(когда все плохо), одну психует. У Керра застой и ему тоже нужно это принять и если не уйти, то взять новых помощников с другим виденьем. Ну и сезон всмятку. Поспешный контракт Пула и стычка Дреем. Отсутствие мотивации у всех кроме Карри. Клей-4 пальца. Дрей "нет конкурентов на Западе". Пул "звезда". Молодежь Керр не развивал. Куминга не плохо прибавил когда Уигги не было, но Керр посадил его на банку в ПО. Уигги с 30 матчами регулярки и просаженой менталкой в семье. Не полностью здоровый ГП2 пришел.
Для Карри, Грина и Томпсона "на год старше" это существенно.
Портер и Бьелица были намного сильнее "другого" Грина. Донте и Лэмб были очень неплохи по регулярке, но в то же время они отняли игровое время у Муди, Куминги и Болдуина. (по факту весь сезон Керр "развивал" не свою молодёжь, а Лэмба и Джерома и реанимировал карьеру Донте).

Неоднозначный сезон...
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Александр Митраков
Ответ А нас РАТЬ
11.05.2023 Стив Керр о 10 очках Томпсона: «Клэй – невероятный двусторонний баскетболист. Это приносит победы в плей-офф» В этот раз он принес ещё одну победу Лейкерс
Двусторонний же! Не соврал
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frenemy
Да, не по силам Леброна без КД завалить
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Andraey
Самая большая проблема это глупость с жирным контрактом Пулу.
Мало того что кинули большие деньги в зажигалочку со скамьи, да ещё и без защиты. Так этим похоже добавили давления на не самого умного пацана
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Дмитрий Кутузов
А если бы выиграли титул, то была бы чемпионская. Логично)
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Drinkinss
Контракт пула заруинил - если обменяют его как то на что то полезное то шансы будут
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Виктор Никитин
я понимаю что типа предъявлять претензии Керру за то что ГСВ не попадают открытые броски нельзя, но а как насчёт претензий на откровенную безалаберность и отсутствие дисциплины в защите и о бесконечных фолах и потерях? по-моему Керр потерял хватку.. уже не увидишь его рвущим и мечущим на паркете, эмоций почти ноль.. понятно что мы и я в том числе не знаем что именно говорит игрокам Керр во время тренировок и тд, но я не могу представить как Керр ставит на место Грина или Пула.. или того же Клэя

а ну и ещё то как мало задействуют Уиггинса это бред, он вообще иногда даже 10 раз не бросает, хотя нередко он единственный кто попадает, особенно было видно это в серии с Лэйкерс.. до последне игры в которой Эндрю играл с переломом ребра, под него вообще не делают никаких комбинаций
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ZZRM
Ответ Frost Knight
Если бы Грин не перед сезоном, а после дал по лицу Пулу, ему бы слова плохого никто не сказал)
А еще, если бы составляли тот самый топ-75 всех времен в конце текущего сезона, то Клэй тоже бы слова плохого не сказал))
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Игорь Какосов
Ответ Frost Knight
Если бы Грин не перед сезоном, а после дал по лицу Пулу, ему бы слова плохого никто не сказал)
Ещё не поздно
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Cubs-V
Ответ Drinkinss
Контракт пула заруинил - если обменяют его как то на что то полезное то шансы будут
Что заруинил? У Пула в этом сезоне 3,9млн.
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pulyalke
летом подпишите суперзвезду за 130 мультов и вернетесь в чемпионскую гонку))
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Станислав Кривенко
Ответ Starkom
у Сакраменто на выезде же взяли
наверное имеется ввиду в рамках одной серии
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Друг Джордана
Как-то Керр в этом сезоне не нравится своими высказываниями, действиями.
Я не фанат ГСВ, но, блин, команда играла достойно. Состав чемпионский - однозначно. Просто этот сезон реально конкурентный, сильный. У всех были свои заплеты, просто ЛАЛ оказались сильнее.
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Analjinn
Как-то нехорошо сказал.
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