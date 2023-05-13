Клэй Томпсон реализовал 3 из 19 с игры в 6-м матче с «Лейкерс». В последних четырех встречах у него 10 из 36 из-за дуги

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон в шестом матче серии с «Лейкерс» (101:122, 2-4) набрал 8 очков при 3 из 19 с игры (включая 2 из 12 3-очковые) за 38 минут.

В последних четырех играх серии с «озерниками» у Томпсона 10 из 36 из-за дуги.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

В серии с «Лейкерс» Клэй набирал 16,2 очка при 38,1% из-за дуги.

«Уорриорз» собираются попросить Томпсона пойти на уступки клубу при продлении контракта.

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29 комментариев

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Максим Яблонский
Кеч эн мисс плейер
+33
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Gulom Azizkhujaev
Дайте этому чуваку контракт 180 миллионов на 5 лет. Может замотивируется и будет попадать 5 из 19 в важных матчах.
+20
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DonaldBrashear 2.0
а сколько болтовни было, сколько позерства, а в решающие игры сезона ничего не показал. Хуже Пула играл даже, хотя это трудно представить себе.

Менять срочно, подвел команду и всех.

Клэй сейчас как Барнс в свое время стал, надо отпускать.
+16
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+14
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Sergio19882007
Худший контракт в Лиге)
+14
-2
+12
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Hololo
Ответ Sergio19882007
Худший контракт в Лиге)
... у Джордана Пула
+11
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Mikael Rikhard
если Клэй не пойдёт на уступки по деньгам, то сразу обмен. Пула на обмен, Грина на обмен
+8
0
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Ольга Иванова
Ответ AJ
Все равно 38% попаданий, а должен 60% кидать?
Он должен тянуть в тяжелые моменты, а не сливаться, как молодняк! А Томпсон при первых проблемах просто растворяется на площадке!
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+6
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udod
43 млн на следующий сезон
ну и фраза "«Уорриорз» собираются попросить Томпсона пойти на уступки клубу при продлении контракта" - за гранью здравого смысла, это кто кого ещё должен просить
+4
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VKing24
Лучший шестой игрок ЛАЛ на ровне с Джорданом Бассейном
+4
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Вадим Ахтямов
Да уж и вправду Клей сикс гейм..
+3
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Eugenie Nation
Балабол
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juven
он не понимает,что давно уже не звезда, но в ето верит
+2
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fridzon
Ответ Максим Яблонский
Кеч эн мисс плейер
чего сразу "мисс"-то? "Мистер" же)
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VolkXan
😆 Томпсон : «Зря люди не верили, когда я говорил о чемпионском ДНК».
Диркинс сюда подошел! «клэй себя еще покажет в этом по, те же самые тела будут говорить, что карри ролевик - их опять вытащил клэй) все это старо как мир)»
Твои слова Дыркинс? 😅
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Goshan700
клэй сам должен просить обмен. Обе стороны могут от этого выиграть, он - реанимирует карьеру, гсв - получат за него что-то. Сейчас он тупо тянет на дно команду
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Аркадий Байдерин
Ну нужно иметь план бэ. Зачем давать столько бросков человеку у которого не идет игра.
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AJ
Все равно 38% попаданий, а должен 60% кидать?
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Vagant
Время настигло Клея. Надо сокращать время в ротации.
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Gulom Azizkhujaev
Ответ Андрей 13
Этот игрок пригодится лишь Далласу за минималку или Лейкер. Не может ровным счет ничего. Их двоих с Пулом нужно менять.
Ну я бы не сказал. Если ГСВ будет готов его обменять в лиге есть кажется 2-3 команды которые не против чтобы в их ростере был такой ветеран для перестройки - Детроит, Орландо, Хьюстон.
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jason82
В этом году и правда титул просто не заслужили!
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рождённый в СССР
Когда вернулся Клей - погас Пул. Может стоит отпустить Клея.
Керр сегодня реально выбесил - всё ждал пока Клей проснётся, но по игре было видно что надо было поднимать молодежь со скамейки - у них горели глаза и была энергия. Донте вообще Красавчик! Вот кого продлять надо.
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Дмитрий Белов
Просто-напросто его время уже прошло, да и против ГСВ с их бесконечным швырянием из-за дуги приспособились играть, а других вариантов атаки у них тупо нету - Грин уже очень давно выродился в "принеси-подай мяч Карри", а Луни не имеет броска вовсе. В итоге классические большие ЛА их просто порвали....
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фанат баскетбола
Перед первым матчем в Лос-Анджелесе Клей сказал что будет вдохновлен игрой Коби и постарается почтить память своей игрой... после этого он пропал
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Mr@k
думаю что он свою мотивацию уже потерял
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CoolTime
Общие 14 из 56 на этом же отрезке смотрятся еще грустнее.
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