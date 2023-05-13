Защитник « » в шестом матче серии с « » (101:122, 2-4) набрал 8 очков при 3 из 19 с игры (включая 2 из 12 3-очковые) за 38 минут.

В последних четырех играх серии с «озерниками» у Томпсона 10 из 36 из-за дуги.

В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.

В серии с «Лейкерс» Клэй набирал 16,2 очка при 38,1% из-за дуги.

«Уорриорз» собираются попросить Томпсона пойти на уступки клубу при продлении контракта.

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