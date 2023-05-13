Клэй Томпсон реализовал 3 из 19 с игры в 6-м матче с «Лейкерс». В последних четырех встречах у него 10 из 36 из-за дуги
Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон в шестом матче серии с «Лейкерс» (101:122, 2-4) набрал 8 очков при 3 из 19 с игры (включая 2 из 12 3-очковые) за 38 минут.
В последних четырех играх серии с «озерниками» у Томпсона 10 из 36 из-за дуги.
В нынешнем сезоне 33-летний баскетболист принял участие в 69 матчах регулярного чемпионата, набирая 21,9 очка, 4,1 подбора и 2,4 передачи в среднем за игру.
В серии с «Лейкерс» Клэй набирал 16,2 очка при 38,1% из-за дуги.
«Уорриорз» собираются попросить Томпсона пойти на уступки клубу при продлении контракта.
Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного
Менять срочно, подвел команду и всех.
Клэй сейчас как Барнс в свое время стал, надо отпускать.
ну и фраза "«Уорриорз» собираются попросить Томпсона пойти на уступки клубу при продлении контракта" - за гранью здравого смысла, это кто кого ещё должен просить
Диркинс сюда подошел! «клэй себя еще покажет в этом по, те же самые тела будут говорить, что карри ролевик - их опять вытащил клэй) все это старо как мир)»
Твои слова Дыркинс? 😅
Керр сегодня реально выбесил - всё ждал пока Клей проснётся, но по игре было видно что надо было поднимать молодежь со скамейки - у них горели глаза и была энергия. Донте вообще Красавчик! Вот кого продлять надо.