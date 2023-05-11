Дрэймонд Грин: «Стив Керр – один из лучших в истории в том, что касается корректировок во время плей-офф»

Форвард « » назвал главного тренера команды Стива Керра одним из лучших тренеров в истории лиги в том, что касается корректировок во время плей-офф.

«План Стива Керра на игру пока никогда не подводил.

Если он приходит и говорит, что сегодня мы играем пик-н-роллы, то мы играем пик-н-роллы. Если он говорит, что играем наши обычные комбинации, то играем обычные комбинации.

Мы доверяем его корректировкам. Он один из лучших в истории в том, что касается корректировок во время плей-офф», – сказал Грин.

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