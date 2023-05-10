Дрэймонд Грин верит в возвращение «Уорриорз» в серии с «Лейкерс»: «Победа всего в одном матче многое меняет»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Клэй Томпсон Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин считает, что у его команды есть шанс перевернуть ход серии с «Лейкерс» после двух подряд поражений и 1-3.

«Нам нечего терять. Уступая 1-3, можно потерять веру. Если так, то вам конец, но это не про нас. 

Победа всего в одном матче многое меняет. Серия становится другой, давление на другой команде, все меняется. Такова наша цель.

У меня нет сомнений, что Клэй Томпсон будет играть лучше. Я буду играть лучше. Стеф шикарно провел предыдущую встречу, ожидаю от него того же самого или даже большего. И все остальные тогда тоже заиграют лучше», – заявил Грин.

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42 комментария

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Вингспан Энтони Дэвиса
Ответ терминатор киборгов
нужна суперигра от Томпсона
Тристан будет в полном порядке, будь уверен
+69
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Mr.BadGuy
Соберутся в 5, будет вынос Лейкерс. В шестой Лейкерс спокойно заберут серию.
+37
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Hafiz
Особенно ещё одна победа Лейкерс)
+16
-5
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A. V.
Надежда умирает последней, но как то с трудом верится, что нынешний ЛА отдадут эту серию
+11
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Мурзин Ринат
Ответ терминатор киборгов
нужна суперигра от Томпсона
Клэй уже показал свои игры в ЛА в честь Коби 😂
+11
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Сергей Пузанков
Ответ терминатор киборгов
нужна суперигра от Томпсона
Ожидание: 10 трёх от Клэя.
Реальность: Тристан так яро машет полотенцем, что сдувает игроков ГСВ с площадки.
+8
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Swhat
Ответ A. V.
Надежда умирает последней, но как то с трудом верится, что нынешний ЛА отдадут эту серию
Три игры подряд сложно выиграть с равным соперником
+6
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терминатор киборгов
нужна суперигра от Томпсона
+4
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Djoyin
Можно подумать, что Lakers тоже не упрутся изо всех сил, особенно в защите. В первой игре серии было видно, что Lakers не боятся соперников вообще. И 3:1 это очень весомо, именно GSW сейчас будут нервничать
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Сергей Пузанков
Какие кэфы на удаление Грина в слудующей игре?
+3
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Дориан Грей_333
Ответ Xell
Да они еще 1дома сольют)) Карри играет супер а остальные нет
Ох уж эти предсказания) Джентльменский свип?)
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Дориан Грей_333
Ответ Xell
Раньше надо было. 1игру Лал и без Дэвиса с Леброном возьмут.
Чисто теоретически. Допустим, ГСВ побеждает в пятой игре, а в шестом и седьмом матчах, Лейкерс будут играть без Леброна и Дэвиса. Ты так веришь, что ЛАЛ все равно заберут одну из игр?
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TryHarden13
Ответ Mr.BadGuy
Соберутся в 5, будет вынос Лейкерс. В шестой Лейкерс спокойно заберут серию.
Кстати, самый реальный сценарий - сейчас надо будет что то придумывать в Эй Ди и тащить на зубах, такого напряга на 2 игры вряд ли хватит.
+3
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Адмирал МакКряк
Ну, тут только надежда на то, что сейчас наконец появится обещанная в комментариях Спортса суперзащита в ПО, Клей станет играть на 40+ млн в год, Пул на три игры обретёт мамба менталити и майкл ластдэнсалити, солнце поднимется на западе, а дождь прольётся с земли на небо.
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Дориан Грей_333
Ответ TryHarden13
с языка снял... и "случайный" перелом чего-нибудь у Эй Ди
Грин никогда не ломал людей, несмотря на то, что грязный игрок.
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Swhat
Лал надо Дэвису дать отдохнуть в 5 матче.
И забирать серию в 6м
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Cash_flow
Ответ Мурзин Ринат
Клэй уже показал свои игры в ЛА в честь Коби 😂
Серия не окончена, Клэй ещё вернётся в LA на гейм 6
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Fogiii
Ответ Cash_flow
Серия не окончена, Клэй ещё вернётся в LA на гейм 6
почему не в ЛА на game 6?
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Cash_flow
Ответ Fogiii
почему не в ЛА на game 6?
Both варианта имеют pravo на жизнь 😎👍🏼
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Fogiii
Ответ Cash_flow
Both варианта имеют pravo на жизнь 😎👍🏼
тоже right
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Jazzzz
Дреймонд там видимо повредил Пулу в нейронах что-то летом.
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The Don Killuminati
Ну значит 1-4
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Lokomotiv__1992
Не уверен что есть давление на Лал ) их уже многие списали давно)
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Serik Alik
С одной стороны, да, с 3-1 отыграться очень сложно. Но с другой стороны, Уорриорз нужно забрать 2 домашних матча и 1 гостевой. Звучит не так уж невозможно. Во всяком случае, говорить можно всякое, будем ждать и смотреть.
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TryHarden13
Ответ Дориан Грей_333
Грин никогда не ломал людей, несмотря на то, что грязный игрок.
Так ну немного же осталось, вон у Саба было подозрение на трещину в ребрах. Не знаю уж сколько там мм оставалось до этого. Осталось чуть-чуть дожать
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