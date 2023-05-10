Форвард « » считает, что у его команды есть шанс перевернуть ход серии с « » после двух подряд поражений и 1-3.

«Нам нечего терять. Уступая 1-3, можно потерять веру. Если так, то вам конец, но это не про нас.

Победа всего в одном матче многое меняет. Серия становится другой, давление на другой команде, все меняется. Такова наша цель.

У меня нет сомнений, что будет играть лучше. Я буду играть лучше. Стеф шикарно провел предыдущую встречу, ожидаю от него того же самого или даже большего. И все остальные тогда тоже заиграют лучше», – заявил Грин.

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