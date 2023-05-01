Билл Симмонс: «Не отдал свой голос Йокичу при выборе MVP, и, наверное, буду жалеть об этом до конца жизни»

Известный спортивный эксперт рассказал, что не стал голосовать за звездного центрового « » третий раз подряд при выборе MVP сезона-2022/23, но может пожалеть об этом.

«Даже у « », как бы ни был великолепен , бывают отрезки, когда их нападение просто ломается. В случае с «Денвером» этого не видно, и этим я руководствовался при голосовании за MVP. Выбрал не Николу и, наверное, буду жалеть об этом до конца жизни», – сказал Симмонс в своем подкасте.

Эксперт отдал свой голос Эмбииду. Предварительные результаты голосования медиа за MVP можно посмотреть здесь.

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