Билл Симмонс: «Не отдал свой голос Йокичу при выборе MVP, и, наверное, буду жалеть об этом до конца жизни»
Известный спортивный эксперт Билл Симмонс рассказал, что не стал голосовать за звездного центрового «Денвера» Николу Йокич третий раз подряд при выборе MVP сезона-2022/23, но может пожалеть об этом.
«Даже у «Голден Стэйт», как бы ни был великолепен Карри, бывают отрезки, когда их нападение просто ломается. В случае с «Денвером» этого не видно, и этим я руководствовался при голосовании за MVP. Выбрал не Николу и, наверное, буду жалеть об этом до конца жизни», – сказал Симмонс в своем подкасте.
Эксперт отдал свой голос Эмбииду. Предварительные результаты голосования медиа за MVP можно посмотреть здесь.
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