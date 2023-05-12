«Денвер» прошел «Финикс» в шести матчах и вышел в финал Западной конференции
«Денвер» в четверг одержал четвертую победу в серии с «Финиксом» – 125:100, 4-2.
«Наггетс» вышли в финал Западной конференции, где соперником команды станет победитель пары «Голден Стэйт» – «Лейкерс» (2-3).
«Денвер» последний раз играл в финале конференции в 2020 году, когда в пяти встречах уступил будущему чемпиону «Лейкерс».
Клуб из Колорадо ранее никогда не выходил в финальную серию плей-офф.
«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске
На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников
Автор на что-то намекает?))))
Просто смяли Санс, и по игре, и по счету.
Два матча зацепили Санс чисто благодаря перформансу двух звёзд.
А дальше все встало на свои места.
Ну где же вы знатоки?
Ещё раз повторю, что говорил раннее.
При такой командной игре Николай и ко возьмут гайки.
На ставках можно только свое оч..о разыграть в рулетку.
Чего тебе и желаю за грубость
С победой!!!
Титул вполне реален, главное без травм
А Крыса Пола поздравляем с очередным лузом ))
Скорее Лейкерс отскочит в 6
Хотел глянуть, сколько штрафных пробивали соперники Денверу по сезону, не понял как найти. Подскажет кто-нибудь?