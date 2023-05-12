«Денвер» прошел «Финикс» в шести матчах и вышел в финал Западной конференции

«Денвер» в четверг одержал четвертую победу в серии с « » – 125:100, 4-2.

«Наггетс» вышли в финал Западной конференции, где соперником команды станет победитель пары « » – «Лейкерс» (2-3).

« » последний раз играл в финале конференции в 2020 году, когда в пяти встречах уступил будущему чемпиону «Лейкерс».

Клуб из Колорадо ранее никогда не выходил в финальную серию плей-офф.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников