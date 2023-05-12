«Денвер» прошел «Финикс» в шести матчах и вышел в финал Западной конференции

Теги Денвер Голден Стэйт Лейкерс Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Денвер» в четверг одержал четвертую победу в серии с «Финиксом» – 125:100, 4-2.

«Наггетс» вышли в финал Западной конференции, где соперником команды станет победитель пары «Голден Стэйт» – «Лейкерс» (2-3).

«Денвер» последний раз играл в финале конференции в 2020 году, когда в пяти встречах уступил будущему чемпиону «Лейкерс».

Клуб из Колорадо ранее никогда не выходил в финальную серию плей-офф.

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. Благодаря ему «Лейкерс» – единственная команда плей-офф, которая «душит» соперников

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31 комментарий

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Александр Кучерявый
Да, статус КД как суперзвезды НБА сильно преувеличен, чтоб стать чемпионом, ему нужен как минимум Карри и системная команда с тренером типа Керра, а так.... Обос...лся и в Бруклине и в Финиксе, до этого в Окле... Да и с характером проблемы....
+47
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Андрей Чучунков
Ответ Александр Кучерявый
Да, статус КД как суперзвезды НБА сильно преувеличен, чтоб стать чемпионом, ему нужен как минимум Карри и системная команда с тренером типа Керра, а так.... Обос...лся и в Бруклине и в Финиксе, до этого в Окле... Да и с характером проблемы....
Человек после стольких травм играет вдвоём с Букером против цельной команды. не вижу ничего критично для КД. можно сказать, к сожалению, что его прайм подходит к концу. что не отменяет его крутости в период 2012-2019 года
+36
-4
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Sasha Kurtin
--«Денвер» последний раз играл в финале конференции в 2020 году, когда в пяти встречах уступил будущему чемпиону «Лейкерс».
Автор на что-то намекает?))))
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Оганнес Багдян
Браво Наггетс, браво Мелоун!!
Просто смяли Санс, и по игре, и по счету.
Два матча зацепили Санс чисто благодаря перформансу двух звёзд.
А дальше все встало на свои места.
Ну где же вы знатоки?
Ещё раз повторю, что говорил раннее.
При такой командной игре Николай и ко возьмут гайки.
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dev0
Денвер - это и есть командный баскетбол. Химия, отношение к партнерам, распределение бросков, личность главной звезды. Вот такой и должна быть команда. Не "Я" а "Мы", и все ради победы.
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Оганнес Багдян
Ответ Южка
да ваще с...ть что ты говорил! если б ты на этом денег заработал да с юзерами поделился (перевод на карту), цены б тебе не было, плюсиков б накидали и захвалили, а так...
Деньги зарабатывают трудом.
На ставках можно только свое оч..о разыграть в рулетку.
Чего тебе и желаю за грубость
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Kostya Kostya
Справедливости ради, чтобы Финикс в след сезонах что-то боевитое показывал из себя, то им надо обменять Эйтона, так как ну там уже хрен чем поможешь в плане химии командной. Думаю команды найдутся, которые за него дадут подходящих или более менее нормальных ролевиков. А что касается Денвера, то это скорее всего первый финалист этого сезона от Запада, так как ну пора ребятам уже, слишком много травм, неудач было на пути, а они не Клипперс, чтобы постоянно непруха была (я фанат Клипперс, так своих можно, окей?)
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1ntegro
Зато Мэдоуна уже в отставку отправляли. При чем, что Лейкерс, что ГСВ на пути к финалу пройти очень даже реально
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mastadon
Классическая сцена от Санс - лежащие собаки
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Алексей Комиссаров
Класс!
С победой!!!
Титул вполне реален, главное без травм
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Илья Петров
Ответ fridzon
так на всякий случай сделал заметку, что в регулярке Денвер пробивал 20 штрафных за матч, а в ПО примерно по 23 бьет. Просто любопытно сравнить, как оно против ЛАЛ пойдет, в проходе которых теперь после травмы особенно Уиггинса не сомневаюсь Хотел глянуть, сколько штрафных пробивали соперники Денверу по сезону, не понял как найти. Подскажет кто-нибудь?
https://www.basketball-reference.com/teams/DEN/opp_stats_per_game_totals.html
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bunakin
Почему все так удивляются? Денвер были первые на Западе, у них отличный глубокий состав, и тру MVP, все закономерно.
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Mr Gendalf
Ответ Stivi M.D.
Серия с ЛАЛ будет досрочным финалом НБА, чекайте
заскринил
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dl
Ответ Danya Black
Конечно, когда ломается Эйтон и Пол. То можно пройти по мусорной сетке. Когда у тебя команда спокойно и без тебя тащит.
Травма двух стартеров безусловно фактор, но справедливости ради две победы Финикс взял без Пола. Со всем уважением к ветерану, он был третьим игроком в составе Санз атакующим преимущественно со средней. Это немного загромождает зону атаки - может еще и поэтому Эйтон там терялся. По идее Букер и Дюрант вполне способны растянуть защиту и поливать с периметра. Но этих идей вообще не проглядывало у солнечных. Эйтон точно потеря, но опять же он проигрывал подбор, не стопил эффективно Йокича (это даже не особо в упрек, Джокер в прайме), и не наваливал в атаке. Так что травмы всегда путают карты, но в данном случае не выглядят такими фатальными, как травма Кавая.
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scorp19
Да уж, КД не Леброн. Тащить в соло не умеет.
А Крыса Пола поздравляем с очередным лузом ))
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Оганнес Багдян
Ответ Sasha Kurtin
--«Денвер» последний раз играл в финале конференции в 2020 году, когда в пяти встречах уступил будущему чемпиону «Лейкерс». Автор на что-то намекает?))))
Этот Денвер в этом плейофф проиграть может в теории, но чтоб в пяти матчах, у меня большие сомнения.
Скорее Лейкерс отскочит в 6
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Pavel Harriss
Финикс безвольная команда. Стержня нет, имхо. если хотят чего-то большего, в межсезонье нужно провести серьезную работу
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Альберт Салихов
Ответ Андрей Чучунков
Человек после стольких травм играет вдвоём с Букером против цельной команды. не вижу ничего критично для КД. можно сказать, к сожалению, что его прайм подходит к концу. что не отменяет его крутости в период 2012-2019 года
У карри вообще голеностоп из соломы с самого начала карьеры. Что то ему ничего не спускают и напоминают постоянно, что он ролевик и ничгюего не стоит))
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fridzon
так на всякий случай сделал заметку, что в регулярке Денвер пробивал 20 штрафных за матч, а в ПО примерно по 23 бьет. Просто любопытно сравнить, как оно против ЛАЛ пойдет, в проходе которых теперь после травмы особенно Уиггинса не сомневаюсь
Хотел глянуть, сколько штрафных пробивали соперники Денверу по сезону, не понял как найти. Подскажет кто-нибудь?
+1
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fridzon
Ответ Илья Петров
https://www.basketball-reference.com/teams/DEN/opp_stats_per_game_totals.html
О, спасибо
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