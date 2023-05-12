Марк Джексон о невключении Йокича в Топ-5 кандидатов на MVP: «Я допустил ошибку и приношу извинения»

Теги Денвер Финикс НБА Марк Джексон НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Известный тренер и игрок, комментатор ESPN Марк Джексон признал, что допустил ошибку, когда не включил центрового «Денвера» Николу Йокича даже в Топ-5 кандидатов на звание MVP сезона.

«Я приношу извинения Николе Йокичу. Приношу извинения «Денверу».

Это была ошибка. У меня есть важный принцип. Если я ошибаюсь, то должен признать это. Я не из тех, кто голосует с целью привлечь внимание и собрать просмотры. Я допустил ошибку, это очевидно. Сам не понимаю, как так вышло», – заявил Джексон.

Джексон в порядке убывания расставил кандидатов следующим образом: Джоэл Эмбиид, Яннис Адетокумбо, Джейсон Тейтум, Шэй Гилджес-Александер и Донован Митчелл.

Джексон оказался единственным из голосовавших, кто не включил Николу в тройку лучших.

Йокич в четверг оформил трипл-дабл в шестом матче с «Финиксом» (125:100, 4-2) и помог команде выйти в финал конференции.

Серб набрал 32 очка (13 из 18 с игры), 10 подборов и 12 передач за 38 минут.

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9 комментариев

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melmi
Странно конечно
Человек играет в топ команде , лидер лиги по большинству показателей , до весны как минимум входит в топ 3 на MVP
А далее .. чтобы белый европеец не покусился на трипл MVP (считай путь на Олимп небожителей) начинается компания «Только не Николай»
Интриги , расизм и грязь
+30
-3
+27
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Kudim41
Ни чем, кроме как ненавистью к белым, я не могу объяснить не включение Йокича в Топ-5.
+30
-8
+22
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Misha_Sapunov
митчелл!)
+9
-2
+7
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Илья Купол
как же это напоминает судейские объяснения после того как они обо*рались.
"да, мы ошиблись, но уже ничего не изменить простите.....((("
+2
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melo
квоты на мвп)
+2
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boller_73
Йокич борется за чемпионство и мвп финала, пофиг ему на третий мвп регулярки
+2
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Сергей Галынский
Да ясно что это политическое решение
Чего извиняться то теперь
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BT
В чем именно состоит ошибка? Вот Джексон расставил игроков таким образом, проголосовал. Что он сейчас имеет ввиду? Что он ошибся технически - забыл добавить Йокича? Или он не смотрит игры и только сейчас увидел, как играет Йокич?

Или он проголосовал, как и хотел, и теперь говорит, что его выбор был ошибочным? Но без дополнительных объяснений это ничего не стоит. Если бы он объяснил, чем руководствовался тогда и почему изменил свое мнение сейчас, это было бы уже что-то. Пока это просто выкрик в стиле Стивена Эй Смита. Что значит "сам не понимаю"? Он в пьяном виде голосовал?

Учитывая то, что Джексон был не последним тренером, ясно, что проголосовал он так совершенно умышленно. Особенно учитывая, что известно о нем, как о человеке.
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