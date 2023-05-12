Известный тренер и игрок, комментатор ESPN Марк Джексон признал, что допустил ошибку, когда не включил центрового « » даже в Топ-5 кандидатов на звание MVP сезона.

«Я приношу извинения Николе Йокичу. Приношу извинения «Денверу».

Это была ошибка. У меня есть важный принцип. Если я ошибаюсь, то должен признать это. Я не из тех, кто голосует с целью привлечь внимание и собрать просмотры. Я допустил ошибку, это очевидно. Сам не понимаю, как так вышло», – заявил Джексон.

Джексон в порядке убывания расставил кандидатов следующим образом: , , Джейсон Тейтум, Шэй Гилджес-Александер и Донован Митчелл.

Джексон оказался единственным из голосовавших, кто не включил Николу в тройку лучших.

Йокич в четверг оформил трипл-дабл в шестом матче с « » (125:100, 4-2) и помог команде выйти в финал конференции.

Серб набрал 32 очка (13 из 18 с игры), 10 подборов и 12 передач за 38 минут.

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