Марк Джексон о невключении Йокича в Топ-5 кандидатов на MVP: «Я допустил ошибку и приношу извинения»
Известный тренер и игрок, комментатор ESPN Марк Джексон признал, что допустил ошибку, когда не включил центрового «Денвера» Николу Йокича даже в Топ-5 кандидатов на звание MVP сезона.
«Я приношу извинения Николе Йокичу. Приношу извинения «Денверу».
Это была ошибка. У меня есть важный принцип. Если я ошибаюсь, то должен признать это. Я не из тех, кто голосует с целью привлечь внимание и собрать просмотры. Я допустил ошибку, это очевидно. Сам не понимаю, как так вышло», – заявил Джексон.
Джексон в порядке убывания расставил кандидатов следующим образом: Джоэл Эмбиид, Яннис Адетокумбо, Джейсон Тейтум, Шэй Гилджес-Александер и Донован Митчелл.
Джексон оказался единственным из голосовавших, кто не включил Николу в тройку лучших.
Йокич в четверг оформил трипл-дабл в шестом матче с «Финиксом» (125:100, 4-2) и помог команде выйти в финал конференции.
Серб набрал 32 очка (13 из 18 с игры), 10 подборов и 12 передач за 38 минут.
Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке
Человек играет в топ команде , лидер лиги по большинству показателей , до весны как минимум входит в топ 3 на MVP
А далее .. чтобы белый европеец не покусился на трипл MVP (считай путь на Олимп небожителей) начинается компания «Только не Николай»
Интриги , расизм и грязь
"да, мы ошиблись, но уже ничего не изменить простите.....((("
Чего извиняться то теперь
Или он проголосовал, как и хотел, и теперь говорит, что его выбор был ошибочным? Но без дополнительных объяснений это ничего не стоит. Если бы он объяснил, чем руководствовался тогда и почему изменил свое мнение сейчас, это было бы уже что-то. Пока это просто выкрик в стиле Стивена Эй Смита. Что значит "сам не понимаю"? Он в пьяном виде голосовал?
Учитывая то, что Джексон был не последним тренером, ясно, что проголосовал он так совершенно умышленно. Особенно учитывая, что известно о нем, как о человеке.