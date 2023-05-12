Звездный форвард « » отдал должное « » и лидеру команды после шестого поражения в серии.

«Я не удивлен тому, что увидел. Всегда уважал Йокича и знал, что он очень хорош. Играя против него в серии, я не увидел чего-то нового в этом смысле. Он и его товарищи по команде в полном порядке.

Йокич находится на пике, я не удивлен. Вся их команда здорово играет, их отличает стабильность, они давно вместе. Майкл Мэлоун тренирует их уже сколько... вроде бы шесть лет подряд? Это большое преимущество, когда тренер и игроки давно знают друг друга и развивают свою систему игры на протяжении долгого времени. Все это имеет значение.

Я не удивлен. Йокич войдет в историю как один из лучших центровых. Они показали свой уровень», – сказал Дюрэнт.

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