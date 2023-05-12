Кевин Дюрэнт: «Йокич войдет в историю как один из лучших центровых. У «Денвера» отличная команда»

Теги Денвер Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт отдал должное «Денверу» и лидеру команды Николе Йокичу после шестого поражения в серии.

«Я не удивлен тому, что увидел. Всегда уважал Йокича и знал, что он очень хорош. Играя против него в серии, я не увидел чего-то нового в этом смысле. Он и его товарищи по команде в полном порядке.

Йокич находится на пике, я не удивлен. Вся их команда здорово играет, их отличает стабильность, они давно вместе. Майкл Мэлоун тренирует их уже сколько... вроде бы шесть лет подряд? Это большое преимущество, когда тренер и игроки давно знают друг друга и развивают свою систему игры на протяжении долгого времени. Все это имеет значение.

Я не удивлен. Йокич войдет в историю как один из лучших центровых. Они показали свой уровень», – сказал Дюрэнт.

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14 комментариев

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Стэн Смит
Я планирую перейти к ним. Добавил Дюрант.
+88
-4
+84
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Maski
Ответ Стэн Смит
Я планирую перейти к ним. Добавил Дюрант.
Сначала надо убедиться, что они способны чемпионат выиграть)
+16
0
+16
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Hololo
У Дюрента 0 (ноль!) попыток трехочковых за всю игру. Что это было?
+12
0
+12
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Van
Ответ Maski
Сначала надо убедиться, что они способны чемпионат выиграть)
Сначала они должны проиграть финал, а потом Гордон сразу после игры выйдет на парковку и будет звонить Дюранту "Ты нам нужен бро, давай сделаем это". А Йокич покажет, что готов пожертвовать своей ролью, ведь он уже взял два МВП и доказывать ему особо нечего...

И на этом моменте должен выскочить какой нибудь квнщик и закричать "Так, стоп!"
+8
-1
+7
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Стопы Зайона
Ответ Стэн Смит
Я планирую перейти к ним. Добавил Дюрант.
«Наследие» под угрозой, срочно нужен обмен
+5
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betwriver
"Кевин Дюрэнт отдал должное «Денверу» и лидеру команды Николе Йокичу после шестого поражения в серии." Шестой матч в серии, а поражение у Финикса в серии - четвертое.
+4
0
+4
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Roman Boroveev
Ответ Hololo
У Дюрента 0 (ноль!) попыток трехочковых за всю игру. Что это было?
Он пытался в защиту какое то время, смотрел матч. Больше некому защищаться от слова совсем. Почему Крейга вывели из ротации, не понял.
+4
0
+4
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ExplodingSun
Ответ Стопы Зайона
«Наследие» под угрозой, срочно нужен обмен
Дюрэнт всегда говорил, что ему плевать на наследие. Это скорее к Леброну
+2
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Павел Кручинин
Надо в Филадельфию переходить к Хардену 🤣🤣🤣
+2
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BT
После шестого поражения в четырех играх.
+1
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Mr.BadGuy
Дюрант который не смог. А сколько разговоров было после обмена, что Финикс явный фаворит запада
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KasperSurgut
Поправьте пожалуйста, после шестой игры и четвёртого поражения...
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SmokingShadow
Ответ Стэн Смит
Я планирую перейти к ним. Добавил Дюрант.
ахахах)))
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