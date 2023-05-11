Дрю Холидэй в третий раз получил награду «Лучший одноклубник»

Разыгрывающий « » Дрю Холидэй в третий раз за последние четыре сезона получил награду имени Тваймена-Стоукса, которая вручается лучшему одноклубнику.

По итогам голосования действующих игроков лиги Холидэй набрал 1 359 очков (57 голосов за 1-е место).

Второе место с показателем 1 190 очков занял форвард « » (39 голосов за 1-е место). Третий – разыгрывающий « » (1 117 очков, 42 голоса за 1-е место).

32-летний Холидэй выигрывал эту награду в прошлом сезоне в составе «Бакс», а также в сезоне-2019/20, играя за «Новый Орлеан».

Трюковые броски из-за щита больше не удивляют. Дрю Холидэй сделал их обыденной частью арсенала