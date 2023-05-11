Дрю Холидэй в третий раз получил награду «Лучший одноклубник»

Теги Голден Стэйт Милуоки Бруклин НБА Стефен Карри Дрю Холидэй НБА плей-офф Микэл Бриджес Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй в третий раз за последние четыре сезона получил награду имени Тваймена-Стоукса, которая вручается лучшему одноклубнику.

По итогам голосования действующих игроков лиги Холидэй набрал 1 359 очков (57 голосов за 1-е место).

Второе место с показателем 1 190 очков занял форвард «Бруклина» Микэл Бриджес (39 голосов за 1-е место). Третий – разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (1 117 очков, 42 голоса за 1-е место).

32-летний Холидэй выигрывал эту награду в прошлом сезоне в составе «Бакс», а также в сезоне-2019/20, играя за «Новый Орлеан».

Трюковые броски из-за щита больше не удивляют. Дрю Холидэй сделал их обыденной частью арсенала

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cash_flow
Jimmy Butler sent Jrue to an early Holiday
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
а где Грин и Брукс??
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
ого Стэф тут?.. а Микал где лучше одноклубник в Финикс или Нетс?). и где Бобан?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий