Дрю Холидэй в третий раз получил награду «Лучший одноклубник»
Разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй в третий раз за последние четыре сезона получил награду имени Тваймена-Стоукса, которая вручается лучшему одноклубнику.
По итогам голосования действующих игроков лиги Холидэй набрал 1 359 очков (57 голосов за 1-е место).
Второе место с показателем 1 190 очков занял форвард «Бруклина» Микэл Бриджес (39 голосов за 1-е место). Третий – разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (1 117 очков, 42 голоса за 1-е место).
32-летний Холидэй выигрывал эту награду в прошлом сезоне в составе «Бакс», а также в сезоне-2019/20, играя за «Новый Орлеан».
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