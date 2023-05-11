Ожидается, что Энтони Дэвис сыграет в 6-м матче

Ожидается, что центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис сможет сыграть в пятницу в 6-м матче серии второго раунда плей-офф против « » (3-2), сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Дэвис не доиграл 5-й матч серии (106:121) из-за травмы головы, полученной в результате удара локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни.

Ранее Хэйнс сообщал, что согласно предварительному обследованию Дэвис «избежал сотрясения мозга и сейчас чувствует себя гораздо лучше».

Согласно сообщению инсайдера Брайана Уиндхорста, Дэвису предстоят дополнительные тесты на сотрясение мозга.

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