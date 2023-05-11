Ожидается, что Энтони Дэвис сыграет в 6-м матче

Теги травмы Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Ожидается, что центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис сможет сыграть в пятницу в 6-м матче серии второго раунда плей-офф против «Голден Стэйт» (3-2), сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Дэвис не доиграл 5-й матч серии (106:121) из-за травмы головы, полученной в результате удара локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни.

Ранее Хэйнс сообщал, что согласно предварительному обследованию Дэвис «избежал сотрясения мозга и сейчас чувствует себя гораздо лучше».

Согласно сообщению инсайдера Брайана Уиндхорста, Дэвису предстоят дополнительные тесты на сотрясение мозга.

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. С ним «Лейкерс» «душат» любых соперников

«Уорриорс» еще живы! Набросились на «Лейкерс» с такой энергией, что Энтони Дэвиса увезли на инвалидной коляске

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5 комментариев

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Вадим Грачев
Он правда выжил?)))
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Tim Timson
ну и классно. обыгрывать надо соперника в сильнейшем составе. за счёт игры, а не травм, симуляций и штрафных)
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Ilovethisgame77
Да кто сомневался-то?)))
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Максим Макеев
топ «неожиданных» новостей
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Drinkinss
Вот это богатырское здоровье у него конечно.. Через два дня после такого удара по голове люди ходить не могут, не то что в баскет играть. Силен!
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