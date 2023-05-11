Стеф Карри завершил половину дальним трехочковым под сирену

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри НБА плей-офф Лонни Уокер Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором эффектного попадания под сирену об окончании половины пятого матча серии с «Лейкерс» (121:109, 2-3).

За 12 секунд до конца второй четверти Карри принял решение потянуть время и исполнить бросок под занавес половины. Подождав 10 секунд, 4-кратный чемпион НБА обманным движением расправился с защитником Лонни Уокером и завершил 12-минутку дальним трехочковым попаданием под сирену.

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11 комментариев

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Учительгода2020
Вы замечали, что баззеры в конце 1,2,3 четверти Карри регулярно забивает, а вот забросить в конце 4 у него постоянно не получается.
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Danya Black
Goat
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Руслан Султанов
Надо забирать 6 игру, Клей должен показать себя! И будет рубилово в 7 как все и ждали!
+7
-2
+5
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Deathspell Omega
Ответ Lost
Надо ударить локтем карри в следующей игре в первой же четверти
Надо ударить локтем карри в следующей игре в первой же четверти
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Так он встанет и будет играть дальше.
Он же не игрок "Лейкерз" чтобы симулировать и с игры уходить от малейшего касания или даже подобия касания.
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Alex Kudermetov
Ответ Light Yagami
Он чокер, +, дыхалка уже не та к концу 4-й.
Лол, Стэф один из лучших игроков в клатче в плей-офф. У него за карьеру 0.86 очка в минуту в среднем в клатче (последние 5 минут игры при преимуществе не более 5 очков) при 56.7 TS%.Для примера, у Леброна 0.89 очка при 56.6 TS%
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0ptimus.
Ответ Lost
Надо ударить локтем карри в следующей игре в первой же четверти
Да вырубят его еще на входе в арену, успокойся ты уже! Достал!
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Кирилл
Ответ Lost
Надо ударить локтем карри в следующей игре в первой же четверти
Но если вдруг Леброна случайно заденут и сфолят, то вы ж первым будете ныть на ветках что его чуть не убили )
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speedxf
Ответ Учительгода2020
Вы замечали, что баззеры в конце 1,2,3 четверти Карри регулярно забивает, а вот забросить в конце 4 у него постоянно не получается.
Ну на победу не получается, зато у него 5 бросков, которые сравняли счёт на последних секундах.
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someoneelse
Ответ Учительгода2020
Вы замечали, что баззеры в конце 1,2,3 четверти Карри регулярно забивает, а вот забросить в конце 4 у него постоянно не получается.
Баззеров един цы забивают в 4 на победу, у любого игрока. И У Стефа тоже была парочка, но в регулярке
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