Стеф Карри завершил половину дальним трехочковым под сирену

Разыгрывающий « » стал автором эффектного попадания под сирену об окончании половины пятого матча серии с « » (121:109, 2-3).

За 12 секунд до конца второй четверти Карри принял решение потянуть время и исполнить бросок под занавес половины. Подождав 10 секунд, 4-кратный чемпион обманным движением расправился с защитником и завершил 12-минутку дальним трехочковым попаданием под сирену.

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