Стеф Карри завершил половину дальним трехочковым под сирену
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал автором эффектного попадания под сирену об окончании половины пятого матча серии с «Лейкерс» (121:109, 2-3).
За 12 секунд до конца второй четверти Карри принял решение потянуть время и исполнить бросок под занавес половины. Подождав 10 секунд, 4-кратный чемпион НБА обманным движением расправился с защитником Лонни Уокером и завершил 12-минутку дальним трехочковым попаданием под сирену.
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Так он встанет и будет играть дальше.
Он же не игрок "Лейкерз" чтобы симулировать и с игры уходить от малейшего касания или даже подобия касания.