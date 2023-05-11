Бэм Адебайо и Стефен Карри – в Топ-5 моментов матчей плей-офф НБА 10 мая
НБА представила подборку лучших моментов матчей плей-офф, которые состоялись 10 мая.
Топ-5 возглавили Бэм Адебайо («Майами») и Стефен Карри («Голден Стэйт»).
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