Бэм Адебайо и Стефен Карри – в Топ-5 моментов матчей плей-офф НБА 10 мая

Теги Голден Стэйт Майами НБА Стефен Карри НБА плей-офф Бэм Адебайо Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей плей-офф, которые состоялись 10 мая.

Топ-5 возглавили Бэм АдебайоМайами») и Стефен КарриГолден Стэйт»).

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