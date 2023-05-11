Эксперт Колин Каухерд: «Джордан Пул набирал бы в среднем 25 очков в 90% команд НБА»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри НБА плей-офф Джордан Пул Колин Каухерд Баскетбол

Эксперт Fox Sports Колин Каухерд высказал мнение, что защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул раскроется как игрок, если покинет «Уорриорз».

«Джордан Пул очень талантлив. Система «Голден Стэйт» требовательна, структурирована, умна. Если вы посмотрите на показатели Пула, то при игре с Карри он в среднем набирает 16 очков за игру. Без Карри – 26.

Джордан должен быть самостоятельным игроком, а не парнем, заменяющим лидера. Он не подходит этому коллективу, но мог бы набирать 25 очков в среднем за игру в 90% команд НБА», – заявил эксперт в эфире своего шоу.

Чуть позднее в выпуске Каухерд предложил «Бостону» обменять Брауна на Пула.

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17 комментариев

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Artur Prokopchuk
А почему на Брауна ? Нужно сразу на Янниса.
90% команд не за что не борется в сезоне и игрокам позволяется набивать стату.
Таких мусорных скореров в Лиге полно. Пула можно обменять в Хьюстон и он будет вообще в среднем 30-ку мусорить.
+19
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Свежий
Брауна на Пула 😆
Да если такой трейд предложат, его первым же рейсом, хотя даже не рейсом, а частным самолетом владельца ГСВ отправят в Бостон.
+18
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nik nik
Ответ Свежий
Брауна на Пула 😆 Да если такой трейд предложат, его первым же рейсом, хотя даже не рейсом, а частным самолетом владельца ГСВ отправят в Бостон.
И купят дом в Бостоне 😂
+11
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Михаил Евдокимов
Ну хз, он жеж и открытые перестал стабильно забивать. А они не зависят от того в какой там баскет играет команда. Просто попадай, но нет.
+10
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PEGEON
Чтобы набирать 25 очков ему необходимо быть первой опцией в атаке. Максимум в 2-3 командах он получит такую роль. И то не факт.
+8
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sanya_xl
Брауна на Пула😂 Этот парень эксперт или фанат ГСВ?
+5
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Михаил Евдокимов
Ответ Mr.BadGuy
То что ГСВ нашли дурачков в Миннесоте, не означает автоматом то что они найдут таких же дураков в Бостоне. Скорее то что дураков в Миннесоте найдут Юта и ЛАЛ.
Это ты про обмен Расела на Уиги?
Но на тот момент многие наоборот заявляли, что дурочками были ГСВ
+5
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Andraey
Брауна на Пула это конечно жирно.
Но чел прав. Пул вполне может звездить в менее требовательной без чемпионских амбиций команде.
Поэтому если будет принято решение обменять молодого, то многие команды будут заинтересованы.
+4
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Андрей 13
Так любому игроку в команде выдав картбланш на лидерство, и он наберет 20-25 очков в среднем. Почему он не проявляет свой талант и навык тогда, когда это нужно, когда команде тяжело? Где был сегодня тот парень из ЛА, который порвал ГСВ в 4 четверти, повторив подвиг Брайанта?
+4
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Drinkinss
вот и надо его туда обменять в эти 90% команд, пока не поздно
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Mr.BadGuy
То что ГСВ нашли дурачков в Миннесоте, не означает автоматом то что они найдут таких же дураков в Бостоне.
Скорее то что дураков в Миннесоте найдут Юта и ЛАЛ.
+4
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Михаил Евдокимов
Ответ Mr.BadGuy
Не помню чтобы ктото говорил, что ГСВ были дураками. На самом деле меняли ненужное на ненужное, но Минька еще отдавала потенциально топовый пик. Собственно пик и был целью ГСВ, а не Уиггинс. А то что Уиггинс, вдохнув целительный туман залива, снова стал игроком НБА, было просто приятным сюрпризом.
Ну вот глянул тему по поводу этого перехода на спортсе. Самый залайканный комментарий - "Обалдеть!! Им удалось впарить Уиггинса за Рассела!!" . Так что все же тот переход многими считался победой Миньки, хотя по правде сказать многие говорили, что это хороший обмен для ГСВ и Уиги. Где то 50 на 50. Но в любом случае Миньку никто дураками не считал
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Mr.BadGuy
Ответ Михаил Евдокимов
Это ты про обмен Расела на Уиги? Но на тот момент многие наоборот заявляли, что дурочками были ГСВ
Не помню чтобы ктото говорил, что ГСВ были дураками. На самом деле меняли ненужное на ненужное, но Минька еще отдавала потенциально топовый пик. Собственно пик и был целью ГСВ, а не Уиггинс. А то что Уиггинс, вдохнув целительный туман залива, снова стал игроком НБА, было просто приятным сюрпризом.
+2
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Magzhan Estigarribia
Отправить в Детройт на Уаизмена
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Goddemic
Ответ Андрей 13
Так любому игроку в команде выдав картбланш на лидерство, и он наберет 20-25 очков в среднем. Почему он не проявляет свой талант и навык тогда, когда это нужно, когда команде тяжело? Где был сегодня тот парень из ЛА, который порвал ГСВ в 4 четверти, повторив подвиг Брайанта?
Здесь затык в том, что он будет за спиной Карри ещё несколько лет, если останется в ГСВ. Пример Брансона показывает, как может раскрыться игрок на ведущих ролях.
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