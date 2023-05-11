Эксперт Колин Каухерд: «Джордан Пул набирал бы в среднем 25 очков в 90% команд НБА»

Эксперт Fox Sports Колин Каухерд высказал мнение, что защитник « » Джордан Пул раскроется как игрок, если покинет «Уорриорз».

«Джордан Пул очень талантлив. Система «Голден Стэйт» требовательна, структурирована, умна. Если вы посмотрите на показатели , то при игре с Карри он в среднем набирает 16 очков за игру. Без Карри – 26.

Джордан должен быть самостоятельным игроком, а не парнем, заменяющим лидера. Он не подходит этому коллективу, но мог бы набирать 25 очков в среднем за игру в 90% команд », – заявил эксперт в эфире своего шоу.

Чуть позднее в выпуске Каухерд предложил «Бостону» обменять Брауна на Пула.

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