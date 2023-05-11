Эксперт Колин Каухерд: «Джордан Пул набирал бы в среднем 25 очков в 90% команд НБА»
Эксперт Fox Sports Колин Каухерд высказал мнение, что защитник «Голден Стэйт» Джордан Пул раскроется как игрок, если покинет «Уорриорз».
«Джордан Пул очень талантлив. Система «Голден Стэйт» требовательна, структурирована, умна. Если вы посмотрите на показатели Пула, то при игре с Карри он в среднем набирает 16 очков за игру. Без Карри – 26.
Джордан должен быть самостоятельным игроком, а не парнем, заменяющим лидера. Он не подходит этому коллективу, но мог бы набирать 25 очков в среднем за игру в 90% команд НБА», – заявил эксперт в эфире своего шоу.
Чуть позднее в выпуске Каухерд предложил «Бостону» обменять Брауна на Пула.
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Таких мусорных скореров в Лиге полно. Пула можно обменять в Хьюстон и он будет вообще в среднем 30-ку мусорить.
Да если такой трейд предложат, его первым же рейсом, хотя даже не рейсом, а частным самолетом владельца ГСВ отправят в Бостон.
Но на тот момент многие наоборот заявляли, что дурочками были ГСВ
Но чел прав. Пул вполне может звездить в менее требовательной без чемпионских амбиций команде.
Поэтому если будет принято решение обменять молодого, то многие команды будут заинтересованы.
Скорее то что дураков в Миннесоте найдут Юта и ЛАЛ.