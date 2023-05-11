Сергей Базаревич о финале Лиги ВТБ: «Будет упорная борьба. Фаворита нет»

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что пока не видит фаворита в финальной серии плей-офф Лиги ВТБ между «Локомотивом‑ » и УНИКСом (1-1).

«Непредсказуемо здесь все складывается. Мне же кажется, что сейчас будет упорная борьба, как и в первых двух матчах финальной серии. Фаворита здесь, как выяснилось, нет. Мне казалось, что УНИКС имеет больше опыта, но во всяком случае в Казани они пока не показывали какого‑то качества игры. Такое ощущение, что все немного подустали после тяжелых семиматчевых серий в полуфиналах.

Не удивитесь, если «Локомотив» станет чемпионом?

Нет. Опять же, мне казалось, что фаворитом является УНИКС, но пока они не показывают той игры, какой ожидали от них. Такое ощущение, что у них как будто бы чувство, что они фавориты, и есть определенный груз ответственности. Может быть, игроки как‑то сбросят с себя этот груз на выезде. По первым же двум матчам казалось, что как будто казанцы должны победить, но игра складывалась не в их пользу, и они из‑за этого сильно нервничали», — сказал Базаревич.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?