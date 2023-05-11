Александер Секулич: «Наша философия «следующий матч – самый важный» помогает достигать результатов на длинной дистанции»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александер Секулич накануне 3-го матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа (1-1) заявил, что команда придерживается философии «следующий матч – самый важный».

«Мы играли против очень хорошей команды. Один матч на выезде выиграли, а во втором уступили. Думаю то, как играли во втором матче, давало нам право рассчитывать на победу, но было допущено слишком много ошибок в концовке. А в УНИКСе собраны игроки такого уровня, что наказывали нас за каждую допущенную осечку. Чтобы оставаться «в игре», рассчитывать на успех и дальше в этой серии, подобного допускать нельзя, надо исправлять эту часть игры.

Сейчас в серии с счет равный – 1:1. Это показывает то, что мы играем в хороший баскетбол. Если продолжать с таким же настроем биться, сражаться друг за друга, думать о том, что ближайшая игра – самая важная, то ребятам будет легче готовиться психологически. Наша философия «следующий матч – самый важный» помогает достигать результатов на длинной дистанции. Это уже доказано.

Когда у тебя длинная серия, то исход матча решают детали. Прошлая игра тому подтверждение. Мы акцентировали внимание на том, что подборы будут очень важны в этом матче. Говорили о том, что нельзя совершать потери, как в предыдущей встрече. Но выполнили установки ребята совсем не так, как предполагалось. Но даже несмотря на это, у нас все равно были хорошие шансы одержать победу», – сказал Секулич.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?