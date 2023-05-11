Велимир Перасович: «Важно контролировать подбор и убегать в быстрые прорывы»

Теги УНИКС Локомотив-Кубань Велимир Перасович Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал о задачах на предстоящий 3-й матч финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (1-1).

«Локомотив-Кубань» – отличная команда, которая доказала свой высокий уровень. Мы извлекли уроки из первого поражения, добились важной победы во второй встрече и сравняли счет в серии.

Теперь ожидаем тяжелых матчей в Краснодаре. Для победы нам важно контролировать подбор, убегать в быстрые прорывы и не дать соперникам набирать очки второго шанса», – сказал Перасович.

В разгаре самый непредсказуемый финал в истории Лиги ВТБ. Кто возьмет титул?

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