Агент Тимофея Якушина: «Информация о заключении контракта с МБА не соответствует действительности»

Теги возможные переходы Единая лига ВТБ Тимофей Якушин МБА Баскетбол

Агент защитника МБА Тимофея Якушина Игорь Заикин опроверг информацию о продлении контракта игрока с московским клубом на 2 года.

«Информация о заключении контракта с МБА не соответствует действительности. Мы с Тимофеем по-прежнему рассматриваем несколько вариантов продолжения карьеры, в том числе — из клубов первой четверки.

Безусловно, мы не сбрасываем со счетов и МБА. Есть совокупность факторов, прежде всего спортивных, баскетбольных факторов, которые определят наше решение — но пока, повторюсь, никакого контракта Тимофей ни с кем не подписывал», — сказал Заикин.

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