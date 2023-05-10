Чендлер Парсонс: «Кто бы ни выиграл серию «Филадельфия» – «Бостон», он победит «Майами»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс уверен, что победитель серии второго раунда « » – « » (3-2) выйдет в финальную серию плей-офф.

«Кто бы ни выиграл эту серию, я твердо убежден, что он победит « ».

И кто бы ни выиграл серию «Денвер» – «Финикс», я думаю, что он победит « » или « », если тот отыграется», – заявил Парсонс.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме