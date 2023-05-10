Чендлер Парсонс: «Кто бы ни выиграл серию «Филадельфия» – «Бостон», он победит «Майами»

Теги Бостон Денвер Голден Стэйт Лейкерс Майами Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Чендлер Парсонс Баскетбол

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс уверен, что победитель серии второго раунда «Филадельфия» – «Бостон» (3-2) выйдет в финальную серию плей-офф.

«Кто бы ни выиграл эту серию, я твердо убежден, что он победит «Майами».

И кто бы ни выиграл серию «Денвер» – «Финикс», я думаю, что он победит «Лейкерс» или «Голден Стэйт», если тот отыграется», – заявил Парсонс.

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5 комментариев

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semargl12
Готовимся увидеть серию Лейкерс-Майами. Повторение 2020
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МЗ
С учётом того, как он умел выбивать шикарные контракты без хороших перспектив, то парень заглядывать в будущее точно умеет)))
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ID89
Красиво разложил, можно даже не играть теперь
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Light Yagami
ЛАЛ/Дэнва-Филли/Маями – что-то из этого будет. "ЛАЛ-Дэнва" – досрочный финал, имхо.
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Vadia
Ох уж этот шапкозакидательский настрой. Уже Бакс "свипнули" Майами.
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