Чендлер Парсонс: «Кто бы ни выиграл серию «Филадельфия» – «Бостон», он победит «Майами»
Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс уверен, что победитель серии второго раунда «Филадельфия» – «Бостон» (3-2) выйдет в финальную серию плей-офф.
«Кто бы ни выиграл эту серию, я твердо убежден, что он победит «Майами».
И кто бы ни выиграл серию «Денвер» – «Финикс», я думаю, что он победит «Лейкерс» или «Голден Стэйт», если тот отыграется», – заявил Парсонс.
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