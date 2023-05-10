Док Риверс: «Дэньюэл Хауз дал мне европейский сигнал о замене, а я не знал, что это такое»

Главный тренер «Филадельфии» после 5-го матча серии плей-офф против « » (115:103, 3-2) рассказал, как был сбит с толку, увидев, как форвард Дэньюэл Хауз делает жест руками в виде буквы «Х».

« дал мне европейский сигнал о замене. Вся команда угорала, потому что я не знал, что это такое.

Он подошел ко мне и показал руками «X». А у нас есть комбинация «X», поэтому я подумал: «Играем «X». А он сказал: «Нет, я не могу дышать».

Мы посмеялись над этим. Он провел фантастический матч, сегодня все сыграли фантастически», – сказал тренер.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме