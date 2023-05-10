Док Риверс: «Дэньюэл Хауз дал мне европейский сигнал о замене, а я не знал, что это такое»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Дэньюэл Хауз Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Док Риверс после 5-го матча серии плей-офф против «Бостона» (115:103, 3-2) рассказал, как был сбит с толку, увидев, как форвард Дэньюэл Хауз делает жест руками в виде буквы «Х».

«Дэньюэл Хауз дал мне европейский сигнал о замене. Вся команда угорала, потому что я не знал, что это такое.

Он подошел ко мне и показал руками «X». А у нас есть комбинация «X», поэтому я подумал: «Играем «X». А он сказал: «Нет, я не могу дышать».

Мы посмеялись над этим. Он провел фантастический матч, сегодня все сыграли фантастически», – сказал тренер.

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13 комментариев

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Максим Макеев
поэтому я подумал: «Играем X»

настоящий тренер)))
+50
-1
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DeX
Тренерский арсенал Дока Риверса:
1) Камон
2) Летс гоу
3) Играем Х
+39
-2
+37
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pele_kan
Ответ Rio (BLR)
Док Риверс против Маззуллы - эпичная битва
Google Doc vs Mazzulla Firefox
+17
0
+17
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ID89
Док Риверс: «Я не знал, что это такое, ибо это не камон летс гоу»
+18
-6
+12
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Rio (BLR)
Док Риверс против Маззуллы - эпичная битва
+9
0
+9
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Антон Антнов
Главный по сливам с 3-1 расслабился. Шутит. А уж 3-2 отпустить, это даже не задача со звездочкой. Вообще в легкую исполнит.
+8
-1
+7
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Stephan Carrypenko
Крутой тип конечно ))))
+5
-1
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lebendorf
Ответ Максим Макеев
поэтому я подумал: «Играем X» настоящий тренер)))
Потом я подумал , что он Х-мен!

Тренирище!!! 🤦
+2
0
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Чудинов Дмитрий
Я не обратил внимание, это тот самый Даниэль Хауз из Харденского Хьюстона, который ещё в пузыре накосячил, или другой?
+2
-2
0
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Freddy Durst
Комедия)))
0
0
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Александр Спирин
А в САСШ как замену показывают?
+1
-1
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C4clutch
Главное в 6 матче Х не сыграть ненароком
0
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Andrei Trukhin
Новость неполная: после того как Дэньюэл Хауз сказал "я не могу дышать", он отдышался и добавил "мне не видно неба, я не могу понять был ты или не был (знак замены)" и передал привет фанатам Спартака!
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