Джей Джей Редик назвал Топ-5 претендентов на чемпионство. «Денвер» – на 1-м месте

Теги Бостон Денвер Голден Стэйт Лейкерс Джей Джей Редик Филадельфия Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик назвал свою пятерку претендентов на чемпионский титул в этом году.

Первое место в рейтинге занимает «Денвер», далее идут «Филадельфия» и «Лейкерс». Эксперт не включил в пятерку действующего чемпиона «Голден Стэйт», который проигрывает «Лейкерс» в серии второго раунда – 1-3.

1. «Денвер»

2. «Филадельфия»

3. «Лейкерс»

4. «Бостон»

5. «Финикс»

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

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2 комментария

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2u2
А что сразу не 8?))

6. Майами
7. Голден Стейт
8. Нью Йорк
+1
0
+1
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