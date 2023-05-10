Джей Джей Редик назвал Топ-5 претендентов на чемпионство. «Денвер» – на 1-м месте
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик назвал свою пятерку претендентов на чемпионский титул в этом году.
Первое место в рейтинге занимает «Денвер», далее идут «Филадельфия» и «Лейкерс». Эксперт не включил в пятерку действующего чемпиона «Голден Стэйт», который проигрывает «Лейкерс» в серии второго раунда – 1-3.
1. «Денвер»
2. «Филадельфия»
3. «Лейкерс»
4. «Бостон»
5. «Финикс»
«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна
6. Майами
7. Голден Стейт
8. Нью Йорк