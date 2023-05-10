Джей Джей Редик назвал Топ-5 претендентов на чемпионство. «Денвер» – на 1-м месте

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Джей Джей Редик назвал свою пятерку претендентов на чемпионский титул в этом году.

Первое место в рейтинге занимает «Денвер», далее идут « » и «Лейкерс». Эксперт не включил в пятерку действующего чемпиона «Голден Стэйт», который проигрывает «Лейкерс» в серии второго раунда – 1-3.

1. « »

2. «Филадельфия»

3. «Лейкерс»

4. « »

5. « »

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна