НБА представила подборку лучших игровых моментов с участием игроков первой символической сборной сезона

Теги Бостон Даллас Милуоки Филадельфия НБА Оклахома-Сити Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Лука Дончич Джейсон Тейтум Шэй Гилджес-Александер Баскетбол

НБА представила часовую подборку лучших игровых моментов с участием представителей первой символической пятерки сезона в регулярном чемпионате-2022/23.

Первую символическую сборную составили: защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, защитник «Далласа» Лука Дончич, форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.

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