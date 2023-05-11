НБА представила подборку лучших игровых моментов с участием игроков первой символической сборной сезона
НБА представила часовую подборку лучших игровых моментов с участием представителей первой символической пятерки сезона в регулярном чемпионате-2022/23.
Первую символическую сборную составили: защитник «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер, защитник «Далласа» Лука Дончич, форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо и центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид.
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