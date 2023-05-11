Энтони Дэвис пройдет дополнительные тесты на сотрясение мозга

Центровому «Лейкерс» сегодня предстоит пройти дополнительные тесты на сотрясение мозга, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Врачи в течение всего дня будут оценивать состояние игрока и проверять, не появились ли у него симптомы сотрясения. Как отметил Уиндхорст, врачам неважно, как чувствует себя игрок, все зависит от результатов тестов.

Если Дэвис попадет в протокол НБА по сотрясению мозга, то пропустит 6-й матч серии плей-офф против « » (3-2) и, скорее всего, не сможет принять и в 7-м матче.

Дэвис получил локтем по лицу от центрового «Уорриорз» Кевона Луни за 7:43 до конца четвертой четверти 5-го матча (106:121).

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