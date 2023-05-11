Энтони Дэвис пройдет дополнительные тесты на сотрясение мозга

Теги травмы Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Брайан Уиндхорст Баскетбол

Центровому «Лейкерс» Энтони Дэвису сегодня предстоит пройти дополнительные тесты на сотрясение мозга, сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Врачи в течение всего дня будут оценивать состояние игрока и проверять, не появились ли у него симптомы сотрясения. Как отметил Уиндхорст, врачам неважно, как чувствует себя игрок, все зависит от результатов тестов.

Если Дэвис попадет в протокол НБА по сотрясению мозга, то пропустит 6-й матч серии плей-офф против «Голден Стэйт» (3-2) и, скорее всего, не сможет принять и в 7-м матче.

Дэвис получил локтем по лицу от центрового «Уорриорз» Кевона Луни за 7:43 до конца четвертой четверти 5-го матча (106:121).

На самом деле лучший защитник НБА – это Энтони Дэвис. С ним «Лейкерс» «душат» любых соперников

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16 комментариев

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kaissa
И даже фола не дали - что весьма характерно.)))
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Михаил Евдокимов
Учитывая, что он сам ушел со стадиона и сразу после матча чувствовал себя "неплохо", то стоило бы проявить чутка характера и остаться на матче, хотя бы на скамейке, так как там явно не было у него состояния - "Спасите, умираю" .
А по итогу всем видом показывал как ему плохо, что видать мед персонал в это мог и поверить, занеся его в протокол
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Альберт Салихов
Ещё парочку персонажей со спортса тоже стоит на сотрясение проверить)))
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no lambo
лишь бы во время тестов не рухнул по привычке от касания
(а так, здоровья конечно)
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Антон Нестеренко
Опа...
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scorp19
Всё решится в седьмом матче
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andrushapumba
Вот ребята пример настоящего сотрясения на площадке и после чего возвращаются в ту же игру

https://youtu.be/otELjkc89gc
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andrushapumba
А вообще я думаю что это медиаход от лейкерс, чтобы оставить в подвешенном состоянии уорриорс при подготовке и заодно триумфально вернуть на площадку дэвиса
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Tim Timson
Ответ Михаил Евдокимов
Учитывая, что он сам ушел со стадиона и сразу после матча чувствовал себя "неплохо", то стоило бы проявить чутка характера и остаться на матче, хотя бы на скамейке, так как там явно не было у него состояния - "Спасите, умираю" . А по итогу всем видом показывал как ему плохо, что видать мед персонал в это мог и поверить, занеся его в протокол
его в коляске увезли. он спросил врача сколько разница, тот сказал -12. АД говорит, тогда уводи меня я пасс. А так обычный протокол..Шакил очень точно про удар бумагой)
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Drinkinss
Ответ Альберт Салихов
Ещё парочку персонажей со спортса тоже стоит на сотрясение проверить)))
там нечего сотрясать
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Leo Bonart
Ответ Альберт Салихов
Ещё парочку персонажей со спортса тоже стоит на сотрясение проверить)))
У некоторых болельщиков воинов сотрясение мозга невозможно по построению
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Danya Black
Ответ Leo Bonart
У некоторых болельщиков воинов сотрясение мозга невозможно по построению
тут хотя бы у некоторых, а у болел лал, это большинство!
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Leo Bonart
Ответ Danya Black
тут хотя бы у некоторых, а у болел лал, это большинство!
Спасибо за наглядную иллюстрацию
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