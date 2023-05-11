Энтони Дэвис самостоятельно покинул арену

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Кевон Луни Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис самостоятельно покинул арену после пятого матча серии с «Голден Стэйт» (106:121, 3-2).

Как сообщил инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, Дэвис «избежал сотрясения мозга и сейчас чувствует себя гораздо лучше».

В концовке матча форвард получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни.

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13 комментариев

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Михаил Евдокимов
Оказывается и ушел сам и сотрясения нет. А разговоров то было емае. Некоторые уже ноги Карри ломать собрались в комментах за это. А потом что-то про болельщиков ГСВ пишут, на себя в зеркало посмотрите и увидите тонну мерзости.
+48
-3
+45
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Антон Антнов
Бестолковый, капец! Задача была - быстро слиться и успеть на последнюю маршрутку, а не подставлять единственную бровь под 120 кг наскипидаренного дровосека.
+13
-1
+12
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Deathspell Omega
А Ривз самостоятельно покинул арену?
Егож так страшно встретил под кольцом Грин, волнуюсь теперь за него...
https://www.youtube.com/watch?v=nPZqa1D5vRo
+6
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+5
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xamer 9
Ответ Михаил Евдокимов
Оказывается и ушел сам и сотрясения нет. А разговоров то было емае. Некоторые уже ноги Карри ломать собрались в комментах за это. А потом что-то про болельщиков ГСВ пишут, на себя в зеркало посмотрите и увидите тонну мерзости.
Просто не нужно в лайв пост заходить, и нервы будут целен. Бесполезный потом мыслей на 1000 комментариев
+4
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Deathspell Omega
Ответ Djoyin
Луни лучше вообще в Лос-Анджелесе не появляться. Lakers будут очень мотивированными уничтожить GSW и морально, и физически. Их очень разозлили. Дэвис озвереет, да и остальные тоже
О’Нил и Баркли ржут над "травмой" Дэвиса...
https://www.youtube.com/shorts/OrES20Ba2q4?feature=share
+5
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Deathspell Omega
Ответ Djoyin
Пусть ржут. Дэвис не симулянт
еще какой...
Как и Шредер, Ривз.
+4
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Danya Black
Понятное дело.. они уже сдались. Вот и убрали заранее
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Mr.BadGuy
Ответ Deathspell Omega
А Ривз самостоятельно покинул арену? Егож так страшно встретил под кольцом Грин, волнуюсь теперь за него... https://www.youtube.com/watch?v=nPZqa1D5vRo
Ты гонишь на ровном месте, Грин своей граблей снизу вверх хорошо махнул по лицу Ривса, и если на пример он задел ему кончик носа это очень болезненно. Попробуй сам себя снизу по носу шлепнуть поймешь.
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Илья През
Ответ Антон Антнов
Бестолковый, капец! Задача была - быстро слиться и успеть на последнюю маршрутку, а не подставлять единственную бровь под 120 кг наскипидаренного дровосека.
луни 101кг, хотя тоже не мало
дэвис 111кг
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