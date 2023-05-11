Энтони Дэвис самостоятельно покинул арену

Форвард « » самостоятельно покинул арену после пятого матча серии с « » (106:121, 3-2).

Как сообщил инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, Дэвис «избежал сотрясения мозга и сейчас чувствует себя гораздо лучше».

В концовке матча форвард получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» .

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