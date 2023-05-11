Энтони Дэвис самостоятельно покинул арену
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис самостоятельно покинул арену после пятого матча серии с «Голден Стэйт» (106:121, 3-2).
Как сообщил инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс, Дэвис «избежал сотрясения мозга и сейчас чувствует себя гораздо лучше».
В концовке матча форвард получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни.
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Как и Шредер, Ривз.
дэвис 111кг