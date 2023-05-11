Шакил О’Нил и Чарльз Баркли не могли перестать смеяться, увидев повтор эпизода с ударом Дэвиса

Бывшие игроки НБА Шакил О’Нил и Чарльз Баркли с улыбкой отреагировали на эпизод с травмой форварда «Лейкерс» .

Ведущие Inside the NBA обсуждали прошедший пятый матч серии между « » и «Голден Стэйт» (106:121, 2-3), когда О’Нил, увидев повтор момента с ударом Дэвиса по лицу, начал смеяться и не мог остановиться. подхватил эмоции товарища.

«Шак бумажку сминает свою, поэтому я смеюсь», – пояснил Баркли. Вероятно, О’Нил за кадром сравнил удар локтем от Луни с попаданием скомканной бумагой по лицу.

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется

Йокич поджег в Аризоне: положил владельца «Санс», накидал 53 очка и пострадал от судей в концовке