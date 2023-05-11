Шакил О’Нил и Чарльз Баркли не могли перестать смеяться, увидев повтор эпизода с ударом Дэвиса
Бывшие игроки НБА Шакил О’Нил и Чарльз Баркли с улыбкой отреагировали на эпизод с травмой форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса.
Ведущие Inside the NBA обсуждали прошедший пятый матч серии между «Лейкерс» и «Голден Стэйт» (106:121, 2-3), когда О’Нил, увидев повтор момента с ударом Дэвиса по лицу, начал смеяться и не мог остановиться. Чарльз Баркли подхватил эмоции товарища.
«Шак бумажку сминает свою, поэтому я смеюсь», – пояснил Баркли. Вероятно, О’Нил за кадром сравнил удар локтем от Луни с попаданием скомканной бумагой по лицу.
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(Ну и "удар" был, етественно, ненамеренным, не локтем, и в игровом эпизоде)
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Потому что, примерно 96% болельщиков ЛАЛ на спорсру это школото.
https://youtu.be/IaZ3xlz2JFE хорошего настроения😁
особенно под "травмами" игроков "Лейкерз" удобно будет размещать...