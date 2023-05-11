Шакил О’Нил и Чарльз Баркли не могли перестать смеяться, увидев повтор эпизода с ударом Дэвиса

Теги Лейкерс Шакил О′Нил НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Бывшие игроки НБА Шакил О’Нил и Чарльз Баркли с улыбкой отреагировали на эпизод с травмой форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса.

Ведущие Inside the NBA обсуждали прошедший пятый матч серии между «Лейкерс» и «Голден Стэйт» (106:121, 2-3), когда О’Нил, увидев повтор момента с ударом Дэвиса по лицу, начал смеяться и не мог остановиться. Чарльз Баркли подхватил эмоции товарища.

«Шак бумажку сминает свою, поэтому я смеюсь», – пояснил Баркли. Вероятно, О’Нил за кадром сравнил удар локтем от Луни с попаданием скомканной бумагой по лицу.

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21 комментарий

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Айрат Ситдиков
Ответ ДСС
Как это Шак может быть врагом болельщиков ЛАЛ? Окститесь.
Ну нынешние болельщики то и игры Шака не видели за лал)
+72
0
+72
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fridzon
Ну все, теперь они враги болельщиков Лал со спортс.ру. зря это они)
+47
-3
+44
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Ilovethisgame77
Шарят парни в клоунаде от Дэвиса
+42
-5
+37
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Илья Петров
Говорю же уже журналисты баскетбольные просто ржут, ОТКРОВЕННО РЖУТ над этими флоперами.
+34
-4
+30
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ДСС
Ответ fridzon
Ну все, теперь они враги болельщиков Лал со спортс.ру. зря это они)
Как это Шак может быть врагом болельщиков ЛАЛ? Окститесь.
+26
-3
+23
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Адмирал МакКряк
Ответ Ilovethisgame77
Шарят парни в клоунаде от Дэвиса
Кстати, думаю, что это была не клоунада и не флоп - просто у Антона на фоне его регулярных травм на ровном месте развилась "беда с башкой", и теперь каждый контакт, сильнее дуновения ветра, воспринимается мозгом как "боль боль травма караул больно травма", и сопровождается преувеличенной реакцией, которую мы и наблюдали.

(Ну и "удар" был, етественно, ненамеренным, не локтем, и в игровом эпизоде)
+9
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+8
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Додик Аксель
Парни умеют прикалываться и посмеяться. Они в баскетболе знают толк во всех его проявлениях.
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xamer 9
Ответ Илья Петров
Говорю же уже журналисты баскетбольные просто ржут, ОТКРОВЕННО РЖУТ над этими флоперами.
Ну это не похоже на флоп, все таки видно что Дэвис с размаху в голову получил. Их смех больше над тем, что от Дэвис в любой момент можно травму ждать
+4
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Ilovethisgame77
Ответ Адмирал МакКряк
Кстати, думаю, что это была не клоунада и не флоп - просто у Антона на фоне его регулярных травм на ровном месте развилась "беда с башкой", и теперь каждый контакт, сильнее дуновения ветра, воспринимается мозгом как "боль боль травма караул больно травма", и сопровождается преувеличенной реакцией, которую мы и наблюдали. (Ну и "удар" был, етественно, ненамеренным, не локтем, и в игровом эпизоде)
Возможно, соглашусь, что запаниковал, но по факту игровой момент, который не стоит истерик от неадекватов типа Лоста и алекслы
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Руслан Султанов
Как представил что бы изобразил Девис если об ему своим предплечьем задел голову)
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someoneelse
Ответ Адмирал МакКряк
Кстати, думаю, что это была не клоунада и не флоп - просто у Антона на фоне его регулярных травм на ровном месте развилась "беда с башкой", и теперь каждый контакт, сильнее дуновения ветра, воспринимается мозгом как "боль боль травма караул больно травма", и сопровождается преувеличенной реакцией, которую мы и наблюдали. (Ну и "удар" был, етественно, ненамеренным, не локтем, и в игровом эпизоде)
я вообще от слова совсем не болею за лейкерс, но каждый раз как Дэвис за что-то хватается, замираешь, самый хрустальный игрок НБА
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Deathspell Omega
Ответ ДСС
Как это Шак может быть врагом болельщиков ЛАЛ? Окститесь.
Как это Шак может быть врагом болельщиков ЛАЛ?
____________________________________

Потому что, примерно 96% болельщиков ЛАЛ на спорсру это школото.
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пердак
Лост, ты где
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Илья Кашицин
ну теперь то Дэвис готов к 45+ минутам в 6 матче
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someoneelse
Там еще потом Кенни потролил, коляску изобразил)

https://youtu.be/IaZ3xlz2JFE хорошего настроения😁
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Pedro Ximenes
Лицо Шака на заглавном кадре достойно мема. Ничем Яо Миновскому не уступает
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Deathspell Omega
Ответ пердак
Лост, ты где
Охраняет и поддерживает свой вечный огонь из того места, в честь которого у тебя ник.
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ammen
Ответ Deathspell Omega
Как это Шак может быть врагом болельщиков ЛАЛ? ____________________________________ Потому что, примерно 96% болельщиков ЛАЛ на спорсру это школото.
Школоло были в нулевые, наверное. Сейчас уже подросли, а новым школоло вряд ли Лейкерс последних даже 10 лет так уж интересны
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Grin of Ant
Ответ Rodbert
Вообще ничего смешного. Учитывая какой АД хрустальный, вполне нормально перестраховаться, прочувствовать степень повреждения, а не бежать сразу сломя голову.
😂😂😂😂
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Deathspell Omega
Ответ Pedro Ximenes
Лицо Шака на заглавном кадре достойно мема. Ничем Яо Миновскому не уступает
Да там и смех Баркли на мемы разойдется.
особенно под "травмами" игроков "Лейкерз" удобно будет размещать...
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