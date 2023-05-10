Сын Денниса Родмана планирует присоединиться к Бронни Джеймсу в университете Южной Калифорнии

Ди Джей Родман, сын 5-кратного чемпиона НБА Денниса Родмана, планирует перейти в университет Южной Калифорнии.

22-летний легкий форвард провел четыре года в университете Вашингтон Стэйт. Показатели Родмана в прошедшем сезоне составили 9,6 очка и 5,8 подбора в среднем за матч.

На днях 18-летний сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, , поступил в университет Южной Калифорнии.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы