Сын Денниса Родмана планирует присоединиться к Бронни Джеймсу в университете Южной Калифорнии
Ди Джей Родман, сын 5-кратного чемпиона НБА Денниса Родмана, планирует перейти в университет Южной Калифорнии.
22-летний легкий форвард провел четыре года в университете Вашингтон Стэйт. Показатели Родмана в прошедшем сезоне составили 9,6 очка и 5,8 подбора в среднем за матч.
На днях 18-летний сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, Бронни Джеймс, поступил в университет Южной Калифорнии.
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