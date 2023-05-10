Сын Денниса Родмана планирует присоединиться к Бронни Джеймсу в университете Южной Калифорнии

Теги Леброн Джеймс НБА NCAA Деннис Родман Университет Южная Калифорния Бронни Джеймс Баскетбол

Ди Джей Родман, сын 5-кратного чемпиона НБА Денниса Родмана, планирует перейти в университет Южной Калифорнии.

22-летний легкий форвард провел четыре года в университете Вашингтон Стэйт. Показатели Родмана в прошедшем сезоне составили 9,6 очка и 5,8 подбора в среднем за матч.

На днях 18-летний сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, Бронни Джеймс, поступил в университет Южной Калифорнии.

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

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4 комментария

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Stephan Carrypenko
Червяк прикол тянул, Ди Джей Родман)
Как сендлер в одном из фильмов дочь назвал Эспен, в честь любимого спортивного канала ESPN))
+3
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Yuri Rzhevski
Ответ Stephan Carrypenko
Червяк прикол тянул, Ди Джей Родман) Как сендлер в одном из фильмов дочь назвал Эспен, в честь любимого спортивного канала ESPN))
Наверное Денис Родман младшей(Deniis Junior Rodman ,а Диджей прозвище сокращённо же Ди Джи
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vlasovsport
А потом они с сыном Пиппена воссоединяться в "Лейкерс"! И Лберон установить невиданный рекорд: сыграет в одной команде с сыновьями трех звезд!
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