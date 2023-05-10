Обозреватель The Athletic Йован Буха со ссылкой на главного тренера « » сообщил, что 38-летний лидер команды пока что не играет на максимальном уровне.

«Хэм постоянно намекает, что Леброн бережет силы под более поздние стадии плей-офф. У него все еще есть запас, который он приберег для последующих матчей», – пишет Буха.

«Лейкерс» ведут в серии второго раунда с « » со счетом 3-1.

Кто лучший игрок этого плей-офф?