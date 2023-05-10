Обозреватель Йован Буха: «Хэм постоянно намекает, что Леброн бережет силы под более поздние стадии плей-офф»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Обозреватель The Athletic Йован Буха со ссылкой на главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма сообщил, что 38-летний лидер команды Леброн Джеймс пока что не играет на максимальном уровне.

«Хэм постоянно намекает, что Леброн бережет силы под более поздние стадии плей-офф. У него все еще есть запас, который он приберег для последующих матчей», – пишет Буха.

«Лейкерс» ведут в серии второго раунда с «Голден Стэйт» со счетом 3-1.

Кто лучший игрок этого плей-офф?

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17 комментариев

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Daishi
Ответ MChaniev
Экономит силы проводя по 40+ минут площадке?)
Гестапо обложило все выходы, но Штирлиц вышел через вход. (c)

Маскируется.. опытный разведчик))
+34
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+33
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MChaniev
Экономит силы проводя по 40+ минут площадке?)
+33
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+32
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fridzon
вот до чего техника дошла (с)
Кроме режимов "регулярка" и "плей-офф", еще и режим "поздние раунды" есть
+26
-1
+25
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volshebstvo
Ну спад в игре после установления рекорда заметен. И та травма что была, не могла так сильно повлиять на уровень игры.

Старый и сейчас эпизодически включает машину, а потом стоит на дуге как стандартный ролевик. Вот процент из-за дуги сильно упал.

Но если проводя по 40 минут плюс, отпахивая в защите и набирая дежурные 20+ очков он таким образом лоадменеджментит, то это финиш.
+12
-2
+10
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TurboMen
Да что тут теории строить, уже ясно же было сказано что играет с дискомфортом, возможно ещё боится какого-то рецидива. Операция запланирована на лето, а пока вот так. Ну возможно что бахнет укол где-нибудь в финале и пару игр выдаст на возможном максимуме, но не думаю что это имелось ввиду.
+6
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+6
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hodor 12
Дай Бог всем молодым игрокам так выкладывать я, как Леброн.. Афигеть, я первый раз за столько лет похвалил Леброна.
+4
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Аморалинни
Ответ MChaniev
Экономит силы проводя по 40+ минут площадке?)
Ну так 8 минут в копилочку)
+4
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omega pepega
может и правда, им нужно иметь план б на случай травмы эйди, и таким планом может быть свежий дед
+3
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sanya_xl
Возраст есть возраст, ну невозможно в 38 лет быть, как в праймовые года. Но даже 60% Леброна - это серьезная сила.
+3
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Vagant
4-я игра с ГСВ стала 146 в ПО, где Леброн набрал 25+очков/ 5+ подборов/ 5+ ассистов.
Это вдвое больше, чем у любого другого игрока в истории НБА (Майкл Джордан, 73 таких матча).
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Daishi
Ответ Xell
Если не гонит, тогда всем хана. Мало того что Дэвис монстрит, если еще и Леброн начнет, то с Лейкерс будет очень тяжело. А ведь еще куча крепких ролевиков. Но очень сложно поверить, что Леброн с чемпионами ГС играет в пол ноги.
Скорее квартиру ставьте, если еще остались в закромах! :))
+3
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Antosha-grisha
Ответ MChaniev
Экономит силы проводя по 40+ минут площадке?)
Ну так-то в ПО в среднем 36.6 у него сейчас , это прям очень не много по его меркам.
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Daishi
С такого рода намеками обычно все с точностью, да наоборот..))
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Krammark1971
И это он еще не начинал! В 38 лет!
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Goddemic
Ответ fridzon
вот до чего техника дошла (с) Кроме режимов "регулярка" и "плей-офф", еще и режим "поздние раунды" есть
Не удивительно, что дед с возрастом прокачивает именно эти скиллы - как дожить до поздних стадий ПО)). А то смотрю на Дюрэнта и Букера - им же сил не хватит, если они каким-то чудом пройдут Денвер.
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TurboMen
Ответ omega pepega
может и правда, им нужно иметь план б на случай травмы эйди, и таким планом может быть свежий дед
и Тристан :)
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