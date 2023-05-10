Обозреватель Йован Буха: «Хэм постоянно намекает, что Леброн бережет силы под более поздние стадии плей-офф»
Обозреватель The Athletic Йован Буха со ссылкой на главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма сообщил, что 38-летний лидер команды Леброн Джеймс пока что не играет на максимальном уровне.
«Хэм постоянно намекает, что Леброн бережет силы под более поздние стадии плей-офф. У него все еще есть запас, который он приберег для последующих матчей», – пишет Буха.
«Лейкерс» ведут в серии второго раунда с «Голден Стэйт» со счетом 3-1.
Маскируется.. опытный разведчик))
Кроме режимов "регулярка" и "плей-офф", еще и режим "поздние раунды" есть
Старый и сейчас эпизодически включает машину, а потом стоит на дуге как стандартный ролевик. Вот процент из-за дуги сильно упал.
Но если проводя по 40 минут плюс, отпахивая в защите и набирая дежурные 20+ очков он таким образом лоадменеджментит, то это финиш.
Это вдвое больше, чем у любого другого игрока в истории НБА (Майкл Джордан, 73 таких матча).