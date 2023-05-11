Дарвин Хэм о травме Дэвиса: «Кажется, сейчас у Энтони уже все хорошо»

Теги Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Дарвин Хэм Остин Ривз Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что травма форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса не столь серьезна. Дэвис получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни во время пятого матча серии (106:121, 3-2).

«Он получил по голове. Кажется, сейчас у Дэвиса уже все хорошо. Вот в каком состоянии он находится», – заявил тренер, ответив на вопрос о состоянии игрока.

Защитник команды Остин Ривз добавил, говоря о 6-м матче серии: «Мне кажется, он сыграет».

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23 комментария

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ShowTime.
слава богу все обошлось, антоха точно будет в порядке.
но не надо винить луни, он не грязный игрок, просто игровой момент камон
+24
-4
+20
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Daishi
Посмотрел момент, думал там, действительно, что-то серьезное.. а там, как обычно. Это даже не удар локтем, а предплечьем и внешне не особо сильный.)) Буря в стакане воды.
+20
-6
+14
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Александр Митраков
Ответ Lost
В следующей игре игроки лейкерс должны 5 раз ударить по лицу игроков гсв как в сегодняшней игре и не получить не единного свистка. Смешно было смотреть как одна команда пыталась играть в баскетбол а ГСВ играли в бокс безнаказанно
Леброн Уиггинса ударил отмашкой, и свистка не было. Спокойно после этого забил
+16
-8
+8
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BigHead
Ответ ShowTime.
слава богу все обошлось, антоха точно будет в порядке. но не надо винить луни, он не грязный игрок, просто игровой момент камон
Летсгоу
+6
0
+6
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Deathspell Omega
«Он получил по голове. Кажется, сейчас у Дэвиса уже все хорошо. Вот в каком состоянии он находится»,
____________________

Просто таки эталон гугло-перевода...
+5
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Илья Петров
А че не смеетесь? Грин после влета Леброна головой о паркет - хихихаха, Дэвис в борьбе получил по щам - "я уже не знаю что такое фол", "засуживают", "самая грязная команда".
Грину хотя бы ума хватило не попасть под протокол сотрясений.
+10
-7
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A. V.
Ответ Lost
В следующем матче глоры ГСВ наконец-то окончательно исчезнут как вид потому что в следующем сезоне все еще хуже будет в команде после изминенний в платежках в лиге. Будут болтаться с карри около борьбы за плей ин
👍
Если бы не Карри - кто то бы вообще болел за ГС?
+4
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sasaicustoms
chris haynes пишет, что избежал сотрясения и ему сейчас лучше
+2
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Гол в девятину
Лейкерс и фанаты в соцсетях правильно шум подняли.Это хорошая возможность "переманить" судей на свою сторону в 6 матче.Теперь будет еще более домашнее судейство чем обычно в таких случаях
+5
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Deathspell Omega
Что сказал Хэм:
Ham on Davis: “just checked on him in the back, he seems to be doing really good already.”
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Lost
Ответ Stivi M.D.
В матчевой ветке глоры гсв прям сильно распетушились, по непонятной мне причине надо сказать, так что послезавтра вдоволь попляшу на костях за сегодняшнюю грязь, хотя против гсв ничего не имею
В следующем матче глоры ГСВ наконец-то окончательно исчезнут как вид потому что в следующем сезоне все еще хуже будет в команде после изминенний в платежках в лиге. Будут болтаться с карри около борьбы за плей ин
+7
-6
+1
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пердак
Ответ Lost
В следующем матче глоры ГСВ наконец-то окончательно исчезнут как вид потому что в следующем сезоне все еще хуже будет в команде после изминенний в платежках в лиге. Будут болтаться с карри около борьбы за плей ин
🤡
+2
-1
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RAMIK
Это был нокдаун. Если бы он вышел на паркет, могло бы закончится сильным сотрясением.
+3
-3
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Stivi M.D.
В матчевой ветке глоры гсв прям сильно распетушились, по непонятной мне причине надо сказать, так что послезавтра вдоволь попляшу на костях за сегодняшнюю грязь, хотя против гсв ничего не имею
+7
-7
0
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Deathspell Omega
Ответ AEZAKMI228
Фанаты лал сходите на улицу, травку потрогайте и пиво попейте что ли
Они там все спалят своим незатухающим огнем....
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