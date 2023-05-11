Дарвин Хэм о травме Дэвиса: «Кажется, сейчас у Энтони уже все хорошо»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, что травма форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса не столь серьезна. Дэвис получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни во время пятого матча серии (106:121, 3-2).
«Он получил по голове. Кажется, сейчас у Дэвиса уже все хорошо. Вот в каком состоянии он находится», – заявил тренер, ответив на вопрос о состоянии игрока.
Защитник команды Остин Ривз добавил, говоря о 6-м матче серии: «Мне кажется, он сыграет».
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но не надо винить луни, он не грязный игрок, просто игровой момент камон
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Просто таки эталон гугло-перевода...
Грину хотя бы ума хватило не попасть под протокол сотрясений.
Если бы не Карри - кто то бы вообще болел за ГС?
Ham on Davis: “just checked on him in the back, he seems to be doing really good already.”