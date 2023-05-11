Дарвин Хэм о травме Дэвиса: «Кажется, сейчас у Энтони уже все хорошо»

Главный тренер «Лейкерс» рассказал, что травма форварда « » не столь серьезна. Дэвис получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни во время пятого матча серии (106:121, 3-2).

«Он получил по голове. Кажется, сейчас у Дэвиса уже все хорошо. Вот в каком состоянии он находится», – заявил тренер, ответив на вопрос о состоянии игрока.

Защитник команды добавил, говоря о 6-м матче серии: «Мне кажется, он сыграет».

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