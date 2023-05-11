Стив Керр о 10 очках Томпсона: «Клэй – невероятный двусторонний баскетболист. Это приносит победы в плей-офф»

Главный тренер « » ответил на вопрос, как он оценивает выступление атакующего защитника в 5-м матче серии с « » (121:106, 2-3).

Томпсон отметился 10 очками, 6 подборами, двумя блок-шотами и перехватом.

«Дело в том, что Клэй – невероятный двусторонний баскетболист, а это именно то, что приносит победы в плей-офф. Иногда мяч залетает, иногда нет. Но если ты способен приносить пользу в обороне, что Томпсон умеет, ты помогаешь своей команде выиграть матч плей-офф. Множество матчей, в его случае.

Знаем, на что Клэй способен, когда у него «летит», но он также обязательно будет вносить свой вклад и в обороне. «+16» за 37 минут, как вы отметили. Он справляется со своей задачей», – заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

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