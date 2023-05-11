Стив Керр о 10 очках Томпсона: «Клэй – невероятный двусторонний баскетболист. Это приносит победы в плей-офф»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр ответил на вопрос, как он оценивает выступление атакующего защитника Клэя Томпсона в 5-м матче серии с «Лейкерс» (121:106, 2-3).

Томпсон отметился 10 очками, 6 подборами, двумя блок-шотами и перехватом.

«Дело в том, что Клэй – невероятный двусторонний баскетболист, а это именно то, что приносит победы в плей-офф. Иногда мяч залетает, иногда нет. Но если ты способен приносить пользу в обороне, что Томпсон умеет, ты помогаешь своей команде выиграть матч плей-офф. Множество матчей, в его случае.

Знаем, на что Клэй способен, когда у него «летит», но он также обязательно будет вносить свой вклад и в обороне. «+16» за 37 минут, как вы отметили. Он справляется со своей задачей», – заявил тренер на послематчевой пресс-конференции.

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14 комментариев

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Howard Goldberg
Ответ Lost
Победы приносит двухдневное нытье о судействе подряд от плаксы Керра чтобы судьи начали не свистеть фоллы ГСВ
ппц ты дно
+12
-1
+11
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Олександр Дівак
Клей ужасен
+6
0
+6
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Александр Спирин
*Стив Керр о 10 очках Томпсона: «Клэй – невероятно двусторонний баскетболист.»
+4
0
+4
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someoneelse
Ответ Undrey
да он как то просто внешне совсем на вялике, как будто предсезонные игры у чувака, в какую-то свою игру играет. сегодня в четвёртой ему пробежку свистнули, 2 очка в свои получили, следующая атака он видимо решил отмазаться треху дикую кинул, там без шансов, человек просто рывок в одну харю приготовил в свое кольцо. чуть позже в конце Пэйтон у леброн подбор вырвал, дальше Грин в борьбе мяч в сторону Клэя откидывает а этот не вылавливает, понятно там не в руки шло, но вполне терпимо было, не поймал потому что не заряжен, расхлябанный какой-то, несерьезный, да, он всегда на своей волне был, но тут именно как будто ему пофиг, нет настроя я хз
Есть такое, тут даже дело не в том, что он не попадает, а во первых, шот селекшен, во вторых, взаимодействие. Как Карри и Грин друг друга понимают, просто песня, Клей половину владений потерянный, то пасы не ловит, то в защите теряется.

Он конечно за свою карьеру сделал столько, что впринципе может бросать сколько хочет и откуда хочет, на тратить последние годы прайма Карри на такое жаль
+3
0
+3
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ShowTime.
ну в обороне он не выглядит надежным , 1 раз отлично отобороняется, 2 раза будет как турист
+3
-1
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Undrey
да он как то просто внешне совсем на вялике, как будто предсезонные игры у чувака, в какую-то свою игру играет. сегодня в четвёртой ему пробежку свистнули, 2 очка в свои получили, следующая атака он видимо решил отмазаться треху дикую кинул, там без шансов, человек просто рывок в одну харю приготовил в свое кольцо. чуть позже в конце Пэйтон у леброн подбор вырвал, дальше Грин в борьбе мяч в сторону Клэя откидывает а этот не вылавливает, понятно там не в руки шло, но вполне терпимо было, не поймал потому что не заряжен, расхлябанный какой-то, несерьезный, да, он всегда на своей волне был, но тут именно как будто ему пофиг, нет настроя я хз
+2
-1
+1
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Deathspell Omega
Ответ Howard Goldberg
ппц ты дно
Зато на примере lost’a мы можем оценить глубину падения фаната "Лейкерз".
Мы их в lost’ax и будем оценивать.
+2
-1
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Rodbert
Насчет обороны есть много вопросов. Сколько раз по ходу матча был двузначный отрыв от ЛА и все это было потрачено. Ну разве что в концове ЛА решили отдать игру и сэкономить силы, но будь это 7 матч, уверен дожали бы.
+2
-2
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Илья Петров
боюсь, что он врубит Клэй сикс гэйм, у него не полетит, а он все равно врубит... это будет жестко для команды.
ну а если полетит я с радостью переобуюсь ))
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-1
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Иван Иванов
6-ая игра впереди)) ждём клея))
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Budabuda
Ответ ShowTime.
ну в обороне он не выглядит надежным , 1 раз отлично отобороняется, 2 раза будет как турист
толи дело Пул
0
0
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Илья Петров
Ответ Deathspell Omega
Зато на примере lost’a мы можем оценить глубину падения фаната "Лейкерз". Мы их в lost’ax и будем оценивать.
lost это абсолютное дно. xell на 0,5 лостов потянет (тут и 0,5 для него символично).
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