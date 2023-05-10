Стив Керр: «Мы хотим решить проблему симуляции? Если нет, то будем получать провокации Криса Пола»

Главный тренер «Голден Стэйт» перед 5-м матчем серии плей-офф против «Лейкерс» (1-3) призвал НБА бороться с симуляцией игроков и привел в пример разыгрывающего « » Криса Пола, который любит провоцировать соперников на фол.

«Работая в сборной, я узнал, что у ФИБА есть правило касательно симуляции. Если судья считает, что игрок симулировал, он просто выписывает технический фол. ФИБА практически исключила симуляцию. Мы можем сделать то же самое в , если захотим. Я считаю, что мы должны решить эту проблему.

Игроки очень умные. На протяжении всего регулярного чемпионата они соревнуются в симуляции и попытках обмануть судей, и это происходит уже давно. Все зависит от нас. Хотим ли мы это исправить? Если нет, то мы будем получать провокации в середине площадки», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна