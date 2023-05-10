Стив Керр: «Мы хотим решить проблему симуляции? Если нет, то будем получать провокации Криса Пола»

Теги Голден Стэйт Лейкерс Крис Пол Финикс НБА Стив Керр НБА плей-офф Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр перед 5-м матчем серии плей-офф против «Лейкерс» (1-3) призвал НБА бороться с симуляцией игроков и привел в пример разыгрывающего «Финикса» Криса Пола, который любит провоцировать соперников на фол.

«Работая в сборной, я узнал, что у ФИБА есть правило касательно симуляции. Если судья считает, что игрок симулировал, он просто выписывает технический фол. ФИБА практически исключила симуляцию. Мы можем сделать то же самое в НБА, если захотим. Я считаю, что мы должны решить эту проблему.

Игроки очень умные. На протяжении всего регулярного чемпионата они соревнуются в симуляции и попытках обмануть судей, и это происходит уже давно. Все зависит от нас. Хотим ли мы это исправить? Если нет, то мы будем получать провокации Криса Пола в середине площадки», – сказал Керр.

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8 комментариев

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Александр Митраков
Керр что, хочет, чтобы Эмбиид завершил карьеру?
+49
-4
+45
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AJ
Ну да, проблем то больше нет в судействе. А то, что заслоны в движении у ГСВ ставят все время с 15го года сначала Богут, потом Пачулия и Грин до сих пор - на это можно не обращать внимания. Вот свистнут атаки 3 подряд вам неправильную постановку заслона и вы задумались бы о том, чтобы ставить их чисто. И глядишь и процент трехочковых упал бы у братьев. Но на это смотрят сквозь пальцы и Керр уж точно про это говорить не будет, это его не так волнует, хотя он всем видом показывает, что он за честное судейство(нет)
+39
-3
+36
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Александр Спирин
Тут речь о провокациях, а не симуляциях. Фол на Крисе таки был. Такое везде бы свистнули. Игра на фолы это часть баскетбола.
Дёрнул противника, он взлетел, через него не бросишь уже, а вот фолом пробивным наказать самое то, подставившись под парашютиста. И такого полно. Не можешь без фолов чисто в обороне играть - будешь вынужден давать пространство.
+9
-1
+8
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A. V.
Стимулятор Керр против симулятора Пола, пока счет 0:1, симуляторы впереди
+6
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Андрей 13
Про европейский баскетбол вспомнил... Целый сезон играют без защиты, Джорданы Пулы набирают по 20 очков, а затем наступает плей-офф, и "Джорданы Пулы" стреляют с центра площадки, а там уже как получится, если попал-герой, смазал-значит...🤷‍♂️ Еще и симуляция, еще и судьи, и у "Пулов" трехи не летят... А под кольцом здоровенный Дэвис с мухобойкой. Что делать? Нужно выбивать ему колено, чтобы не симулировали...
+4
-1
+3
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varion
Ответ AJ
Ну да, проблем то больше нет в судействе. А то, что заслоны в движении у ГСВ ставят все время с 15го года сначала Богут, потом Пачулия и Грин до сих пор - на это можно не обращать внимания. Вот свистнут атаки 3 подряд вам неправильную постановку заслона и вы задумались бы о том, чтобы ставить их чисто. И глядишь и процент трехочковых упал бы у братьев. Но на это смотрят сквозь пальцы и Керр уж точно про это говорить не будет, это его не так волнует, хотя он всем видом показывает, что он за честное судейство(нет)
О! Да! Как же у меня подгорало с этого всегда…
+3
0
+3
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Azat LA
Ответ A. V.
Стимулятор Керр против симулятора Пола, пока счет 0:1, симуляторы впереди
Меня больше удивляет, что вариант "не вестись на провокации" тупо не рассматривается. СиПи3 больше провокатор, чем симулянт.
+2
0
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