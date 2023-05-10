Стив Керр: «Мы хотим решить проблему симуляции? Если нет, то будем получать провокации Криса Пола»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр перед 5-м матчем серии плей-офф против «Лейкерс» (1-3) призвал НБА бороться с симуляцией игроков и привел в пример разыгрывающего «Финикса» Криса Пола, который любит провоцировать соперников на фол.
«Работая в сборной, я узнал, что у ФИБА есть правило касательно симуляции. Если судья считает, что игрок симулировал, он просто выписывает технический фол. ФИБА практически исключила симуляцию. Мы можем сделать то же самое в НБА, если захотим. Я считаю, что мы должны решить эту проблему.
Игроки очень умные. На протяжении всего регулярного чемпионата они соревнуются в симуляции и попытках обмануть судей, и это происходит уже давно. Все зависит от нас. Хотим ли мы это исправить? Если нет, то мы будем получать провокации Криса Пола в середине площадки», – сказал Керр.
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Дёрнул противника, он взлетел, через него не бросишь уже, а вот фолом пробивным наказать самое то, подставившись под парашютиста. И такого полно. Не можешь без фолов чисто в обороне играть - будешь вынужден давать пространство.