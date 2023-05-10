Стив Керр: «Клэй Томпсон будет иногда бросать из плохих положений, как и Стеф Карри, и это нормально»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр не против, чтобы снайперы команды Клэй Томпсон и Стефен Карри иногда совершали броски из плохих положений.
«Клэй будет иногда бросать из плохих положений, как и Стеф, и это нормально.
Конечно, хочется, чтобы игроки всегда совершали только хорошие броски, но когда у Клэя было 38 очков в Оклахома-Сити в шестом матче, многие из бросков были очень плохими, но он реализовал их, и это единственная причина, почему мы выиграли», – сказал Керр.
«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна
Прятать Карри в защите
Уиггинсу перестать лейапить, а сразу данчить
Он несомненная звезда, вторая после Стефа. Давайте тогда Брауну, Леброну, Дюранту, Мюррею будем тоже говорить, что они ролевики и пусть не балуются.