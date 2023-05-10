Стив Керр: «Клэй Томпсон будет иногда бросать из плохих положений, как и Стеф Карри, и это нормально»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Стефен Карри НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр не против, чтобы снайперы команды Клэй Томпсон и Стефен Карри иногда совершали броски из плохих положений.

«Клэй будет иногда бросать из плохих положений, как и Стеф, и это нормально.

Конечно, хочется, чтобы игроки всегда совершали только хорошие броски, но когда у Клэя было 38 очков в Оклахома-Сити в шестом матче, многие из бросков были очень плохими, но он реализовал их, и это единственная причина, почему мы выиграли», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Magzhan Estigarribia
Надо запретить Клею лезть в проход
Прятать Карри в защите
Уиггинсу перестать лейапить, а сразу данчить
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Раньше можно было, сейчас ему нужно быть ролевиком и бросать открытые броски. Но он у себя в голове до сих пор большая звезда и от этого всем плохо.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Антнов
Там был в Вэстбрук. А Вэстбрук всегда хорош для той команды, в которой его нет. И плох для той, в которой он есть.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей 13
Ответ Magzhan Estigarribia
Надо запретить Клею лезть в проход Прятать Карри в защите Уиггинсу перестать лейапить, а сразу данчить
То есть, запретить ошибаться? И Грину тоже нужно перестать изображать Макгрейди и Айверсона и запретить лезть в проход на бешенной скорости, а потом бросать мяч в сторону на дугу, когда там никого нет. Трудно им без хорошего центрового. Был бы у них Шак или Мутомбо какой нибудь...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xamer 9
Ответ Айрат Ситдиков
Раньше можно было, сейчас ему нужно быть ролевиком и бросать открытые броски. Но он у себя в голове до сих пор большая звезда и от этого всем плохо.
Почему это вы решили, что ему нужно быть ролевиком?Или может вы неправильно понимаете что значит быть ролевиком. В регулярке, да и сейчас в ПО, Клэй вторая опция в атаке - об этом говорит и игра и цифры (2 место по очкам в среднем, по минутам, по броскам).
Он несомненная звезда, вторая после Стефа. Давайте тогда Брауну, Леброну, Дюранту, Мюррею будем тоже говорить, что они ролевики и пусть не балуются.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
H82W8
Ответ Андрей 13
То есть, запретить ошибаться? И Грину тоже нужно перестать изображать Макгрейди и Айверсона и запретить лезть в проход на бешенной скорости, а потом бросать мяч в сторону на дугу, когда там никого нет. Трудно им без хорошего центрового. Был бы у них Шак или Мутомбо какой нибудь...
Да Богута образца 2015 им с головой хватит
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айрат Ситдиков
Ответ xamer 9
Почему это вы решили, что ему нужно быть ролевиком?Или может вы неправильно понимаете что значит быть ролевиком. В регулярке, да и сейчас в ПО, Клэй вторая опция в атаке - об этом говорит и игра и цифры (2 место по очкам в среднем, по минутам, по броскам). Он несомненная звезда, вторая после Стефа. Давайте тогда Брауну, Леброну, Дюранту, Мюррею будем тоже говорить, что они ролевики и пусть не балуются.
ладно, посмотрим куда это команду приведет. может клей выстрелит и затащит гсв и в этом сезоне.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий