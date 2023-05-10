Стив Керр: «Клэй Томпсон будет иногда бросать из плохих положений, как и Стеф Карри, и это нормально»

Главный тренер «Голден Стэйт» не против, чтобы снайперы команды и Карри иногда совершали броски из плохих положений.

«Клэй будет иногда бросать из плохих положений, как и Стеф, и это нормально.

Конечно, хочется, чтобы игроки всегда совершали только хорошие броски, но когда у Клэя было 38 очков в Оклахома-Сити в шестом матче, многие из бросков были очень плохими, но он реализовал их, и это единственная причина, почему мы выиграли», – сказал Керр.

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна