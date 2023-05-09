Стив Керр: «Доверяю Клэю Томпсону»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что по-прежнему уверен в Клэе Томпсоне, у которого не пошел бросок в 4-м матче серии плей-офф против «Лейкерс» (101:104, 1-3).
«Я доверяю Клэю. Вспомните все, что он сделал для этой команды. Он обязательно выстрелит.
Мы будем продолжать бросать. Если у Стефа или Клэя будет возможность для открытого броска, они ее упустят. Да, у обоих были хорошие моменты в концовке. Но нужно отдать должное «Лейкерс». Они хорошо играли в обороне, и мы ничего не смогли сделать», – сказал Керр.
Томпсон набрал всего 9 очков (3 из 11 с игры, 3 из 9 из-за дуги).
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но надеемся что вернется еще
Только для этого, Томпсону нужно организовать подходящие условия. Во втором матче, когда ЛАЛ бросили все силы на Карри и дали Клею немного пространства, он уничтожил Лейкерс с дуги. В следующих матчах, Томпсона хорошо прикрыли, пространства не давали вообще, и все, а открытыми оставались Уиггинс, Пэйтон, Грин, Донте, у которых посредственный процент в ПО.
Клей - это далеко не Карри, который будет эффективен всегда и при любых условиях, ему нужны правильные условия, повторюсь.
Если Керру и штабу удастся, хотя бы частично, решить пару важнейших проблем, а именно, снижение нагрузки с Карри при игре в обороне и, собственно, упрощение жизни на дуге для Клея, то чем черт не шутит, может ГСВ и сравнять счёт в серии.