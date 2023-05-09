Стив Керр: «Доверяю Клэю Томпсону»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр заявил, что по-прежнему уверен в Клэе Томпсоне, у которого не пошел бросок в 4-м матче серии плей-офф против «Лейкерс» (101:104, 1-3).

«Я доверяю Клэю. Вспомните все, что он сделал для этой команды. Он обязательно выстрелит.

Мы будем продолжать бросать. Если у Стефа или Клэя будет возможность для открытого броска, они ее упустят. Да, у обоих были хорошие моменты в концовке. Но нужно отдать должное «Лейкерс». Они хорошо играли в обороне, и мы ничего не смогли сделать», – сказал Керр.

Томпсон набрал всего 9 очков (3 из 11 с игры, 3 из 9 из-за дуги).

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

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4 комментария

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ShowTime.
попади клэй на 5 трех больше , счет был бы 3:1 в пользу гс. карри в обороне жилы рвет и в атаке пашет по полной , если он какие-то свои броски не попал - это объяснимо и простительно. но клэй и в обороне очень так себе
но надеемся что вернется еще
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Magzhan Estigarribia
Стеф должен меньше играть в защите
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Дориан Грей_333
Доверие - это хорошо, конечно. К тому же, и сам Томпсон заслуживает этого доверия, несмотря на блеклую игру в этом ПО, так как все знают, на что способен Клей, какой он шикарный игрок и как он может поливать.
Только для этого, Томпсону нужно организовать подходящие условия. Во втором матче, когда ЛАЛ бросили все силы на Карри и дали Клею немного пространства, он уничтожил Лейкерс с дуги. В следующих матчах, Томпсона хорошо прикрыли, пространства не давали вообще, и все, а открытыми оставались Уиггинс, Пэйтон, Грин, Донте, у которых посредственный процент в ПО.
Клей - это далеко не Карри, который будет эффективен всегда и при любых условиях, ему нужны правильные условия, повторюсь.
Если Керру и штабу удастся, хотя бы частично, решить пару важнейших проблем, а именно, снижение нагрузки с Карри при игре в обороне и, собственно, упрощение жизни на дуге для Клея, то чем черт не шутит, может ГСВ и сравнять счёт в серии.
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cruyff14@bk.ru
Ответ Magzhan Estigarribia
Стеф должен меньше играть в защите
Не получится (
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