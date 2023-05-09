Стив Керр: «Доверяю Клэю Томпсону»

Главный тренер «Голден Стэйт» заявил, что по-прежнему уверен в , у которого не пошел бросок в 4-м матче серии плей-офф против «Лейкерс» (101:104, 1-3).

«Я доверяю Клэю. Вспомните все, что он сделал для этой команды. Он обязательно выстрелит.

Мы будем продолжать бросать. Если у Стефа или Клэя будет возможность для открытого броска, они ее упустят. Да, у обоих были хорошие моменты в концовке. Но нужно отдать должное «Лейкерс». Они хорошо играли в обороне, и мы ничего не смогли сделать», – сказал Керр.

Томпсон набрал всего 9 очков (3 из 11 с игры, 3 из 9 из-за дуги).

«Уорриорс» три четверти контролировали ход матча с «Лейкерс», чтобы проиграть клатч (и, возможно, серию) Лонни Уокеру

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна