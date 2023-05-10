Майкл Мэлоун: «Без Криса Пола «Санз» играют намного быстрее»

Главный тренер « » отметил, что « » играет гораздо быстрее без опытного разыгрывающего , выбывшего с повреждением паховых мышц.

«Это не критика в адрес Криса Пола, потому что Крис Пол — один из величайших игроков в истории, но сейчас «Санз» играют намного быстрее.

В третьем и четвертом матчах исполнил один и тот же лэй-ап. Мы забросили мяч, Кэмерон Пэйн прошел с дриблингом, отдал передачу Окоги, и тот исполнил лэй-ап. Абсолютно одинаковый момент в двух матчах подряд. Когда матч заканчивается с разницей в одно или два владения, такие моменты имеют ключевое значение», – сказал Мэлоун.

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