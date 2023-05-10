Майкл Мэлоун сорвал голос во время 5-го матча серии против «Санз»

Теги Денвер Финикс НБА видео НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун сорвал голос во время 5-го матча серии плей-офф против «Финикса» (118:102, 3-2).

«Этот матч еще далек от завершения. Они будут атаковать в течение 12 минут. Нам нужно возвращаться в защиту, нам нужно защищаться.

Я потерял голос, простите. Привет, мама!» – сказал тренер во время интервью перед четвертой четвертью.

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