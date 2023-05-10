Крис Пол о возможном участии в 6-м матче: «Я пытаюсь»

Теги травмы Денвер Крис Пол Финикс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол оценил возможность возвращения в строй в шестом матче серии с «Денвером» (2-3).

«Посмотрим. Я пытаюсь», – заявил Пол.

Ветеран «Финикса» получил повреждение паховых мышц во время второй игры серии, после чего оставался в лазарете.

Инсайдеры сообщали, что Пол пропустит три встречи. В шестой ветеран может вернуться на площадку.

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4 комментария

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Andrey-Kiev
Я пытаюсь, Дженнифер (с)
+10
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+10
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frenemy
Думаю выйдет-попробует на короткие минуты. На предматчевой вроде двигался нормально, но травма неприятная. Самая очевидная проблемка в том, что когда не получается убегать в отрыв, атака Санз жутко встает. Денвер сжирает пространство под обыгрыш у двух звезд, а за ними нет никакой идеи. Эйтон банально не может размен затолкать и выловить мяч под дыркой. Катов минимум, спейсеры не попадают свое. Пол, оперирующий у нэйла, мог бы здесь пригодиться хотя бы просто за тем, что лучше умеет заигрывать ролевых и самого Эйтона. Но вообще выходить на такую серию, когда лучший бигмен в твоей команде КД - это ужас
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Сергей Пузанков
Звучит как девиз всей карьеры...
0
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