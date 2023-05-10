Разыгрывающий «Финикса» оценил возможность возвращения в строй в шестом матче серии с « » (2-3).

«Посмотрим. Я пытаюсь», – заявил Пол.

Ветеран « » получил повреждение паховых мышц во время второй игры серии, после чего оставался в лазарете.

Инсайдеры сообщали, что Пол пропустит три встречи. В шестой ветеран может вернуться на площадку.

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