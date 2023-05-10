Крис Пол о возможном участии в 6-м матче: «Я пытаюсь»
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол оценил возможность возвращения в строй в шестом матче серии с «Денвером» (2-3).
«Посмотрим. Я пытаюсь», – заявил Пол.
Ветеран «Финикса» получил повреждение паховых мышц во время второй игры серии, после чего оставался в лазарете.
Инсайдеры сообщали, что Пол пропустит три встречи. В шестой ветеран может вернуться на площадку.
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