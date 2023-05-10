Джеймс Харден пришел на 5-й матч в пушистых тапочках

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден пришел на 5-й матч серии плей-офф против « » в бело-синих пушистых тапочках.

Также на игроке были розовые штаны и джинсовая куртка.

«Сиксерс» победили на выезде и вышли вперед в серии (115:103, 3-2). Харден отметился 17 очками, 10 передачами и 8 подборами.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме