Джеймс Харден пришел на 5-й матч в пушистых тапочках

Теги Бостон Филадельфия НБА видео Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден пришел на 5-й матч серии плей-офф против «Бостона» в бело-синих пушистых тапочках.

Также на игроке были розовые штаны и джинсовая куртка.

«Сиксерс» победили на выезде и вышли вперед в серии (115:103, 3-2). Харден отметился 17 очками, 10 передачами и 8 подборами.

Джеймс Харден выдал свою лучшую игру в плей-офф: 42+8+9, спасение в основное время и победный в овертайме

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8 комментариев

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Cash_flow
Сиксерс повели в счёте в серии с пушистым Бостоном
+8
0
+8
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Swhat
Стильно
+7
0
+7
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Djoyin
Наверное, прямо из постели в этом наряде в тапки запрыгнул и поехал. Хорошо выспался и выдал матч на заглядение.
+7
0
+7
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borchinec-05
Че за бархатные тягииии
+5
0
+5
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ARAMIS777
Во даёт борода многогрешная. :)
Эксперты,как думаете,Филли пройдёт Бостон?
+4
0
+4
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xamer 9
Вчера вообще в колдунской шляпе пришёл и балахоне скомороха
+2
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+2
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Александр Спирин
Издалека на пантолеты похожи.
0
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Kirill Lukonin
Ну что за тигр?!
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