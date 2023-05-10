Джейсон Тейтум: «Нас освистывали и раньше, в этом нет ничего нового»

Теги Бостон Филадельфия НБА болельщики НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум рассказал, как он относится к тому, что болельщики начали освистывать свою команду во время домашнего 5-го матча серии плей-офф против «Филадельфии» (103:115, 2-3).

«Нас освистывали и раньше, так что в этом нет ничего нового.

Мы уже бывали в такой ситуации и сегодня играли не очень хорошо. Болельщики видели это, вы, ребята, тоже видели это, и мы это знаем.

Сегодня мы были немного напряженными, так что в 6-м матче нужно просто расслабиться. Нет никакого секретного ответа. Нужно просто выйти и сыграть так, как мы можем», – сказал Тейтум.

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12 комментариев

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Серебристый
Ответ Вадим Дзахоев
Ну не заслуживают Бостон по игре пройти дальше. Пока что это не чемпионская команда, и так сходу даже трудно назвать, чего ей не хватает
Удоки
+34
-2
+32
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Djoyin
- Главное, чтоб судьи не освистывали, - добавил Тэйтум, подумав
+19
-1
+18
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Вадим Дзахоев
Ну не заслуживают Бостон по игре пройти дальше. Пока что это не чемпионская команда, и так сходу даже трудно назвать, чего ей не хватает
+13
-3
+10
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Jerry Rodrogha
Ответ Вадим Дзахоев
Ну не заслуживают Бостон по игре пройти дальше. Пока что это не чемпионская команда, и так сходу даже трудно назвать, чего ей не хватает
Тренера
+5
0
+5
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Чудинов Дмитрий
да, нужно расслабиться и начать собирать удочки.
+1
0
+1
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kaissa
Ответ Вадим Дзахоев
Ну не заслуживают Бостон по игре пройти дальше. Пока что это не чемпионская команда, и так сходу даже трудно назвать, чего ей не хватает
Удоки очевидно.
Без Удоки большие шансы на удочки.)))
+1
0
+1
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Вадим Дзахоев
Ответ Alex_83_Vladimirovich
Энтони Дэвиса 😎
Дэвис и самим нужен ахахаха
+1
0
+1
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Allex_38rus
В защите игры нет от слова совсем. Фила на элементарных пиках получают абсолютно свободные броски. И обиднее всего, что нет агрессии, желания….
0
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lugovoy.sanya
Ответ Вадим Дзахоев
Ну не заслуживают Бостон по игре пройти дальше. Пока что это не чемпионская команда, и так сходу даже трудно назвать, чего ей не хватает
Зрелости!
0
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Alex_83_Vladimirovich
Ответ Вадим Дзахоев
Ну не заслуживают Бостон по игре пройти дальше. Пока что это не чемпионская команда, и так сходу даже трудно назвать, чего ей не хватает
Энтони Дэвиса 😎
0
0
0
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Alex_83_Vladimirovich
Ответ Вадим Дзахоев
Дэвис и самим нужен ахахаха
Мы пол царства отдали тогда за Энтони Дэвиса , в итоге одна гайка есть , хотя может …… 🏆и в этом году возьмем )))
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