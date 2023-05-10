Джейсон Тейтум: «Нас освистывали и раньше, в этом нет ничего нового»

Лидер « » рассказал, как он относится к тому, что болельщики начали освистывать свою команду во время домашнего 5-го матча серии плей-офф против «Филадельфии» (103:115, 2-3).

«Нас освистывали и раньше, так что в этом нет ничего нового.

Мы уже бывали в такой ситуации и сегодня играли не очень хорошо. Болельщики видели это, вы, ребята, тоже видели это, и мы это знаем.

Сегодня мы были немного напряженными, так что в 6-м матче нужно просто расслабиться. Нет никакого секретного ответа. Нужно просто выйти и сыграть так, как мы можем», – сказал Тейтум.

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