Джо Маззулла о поражении в 5-й игре: «Наш первый по-настоящему плохой матч в плей-офф»
Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла отреагировал на поражение в пятом матче серии с «Филадельфией» (103:115, 2-3).
«Наш первый по-настоящему плохой матч в плей-офф.
К сожалению, такие вещи порой происходят в самый неподходящий момент. Нам сейчас важно переключить внимание и думать о следующей игре, быть готовыми к шестой встрече серии», – заявил Маззулла.
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Джо, вместе с командой, на такую подлость никак не расчитывал.
Вчера даже движения мяча толком не было.
Должны были уже закрыть серию, а в итоге в одном поражении от вылета