Джо Маззулла о поражении в 5-й игре: «Наш первый по-настоящему плохой матч в плей-офф»

Главный тренер « » отреагировал на поражение в пятом матче серии с «Филадельфией» (103:115, 2-3).

«Наш первый по-настоящему плохой матч в плей-офф.

К сожалению, такие вещи порой происходят в самый неподходящий момент. Нам сейчас важно переключить внимание и думать о следующей игре, быть готовыми к шестой встрече серии», – заявил Маззулла.

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