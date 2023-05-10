Джо Маззулла о поражении в 5-й игре: «Наш первый по-настоящему плохой матч в плей-офф»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла отреагировал на поражение в пятом матче серии с «Филадельфией» (103:115, 2-3).

«Наш первый по-настоящему плохой матч в плей-офф.

К сожалению, такие вещи порой происходят в самый неподходящий момент. Нам сейчас важно переключить внимание и думать о следующей игре, быть готовыми к шестой встрече серии», – заявил Маззулла.

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5 комментариев

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711M
с атлантой не было плохих?
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Anastasiia Khvorostova
Мазилла После 6 игры: "Сказалась моя неопытность, надо было не жмотиться и брать тот тайм-аут в 4 игре"
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TryHarden13
После первых игр, где у 76тых в их штрафной был проходной двор, с первых минут, вдруг неожиданно, оказалось, что у них есть защита...
Джо, вместе с командой, на такую подлость никак не расчитывал.
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Ola BP
Ответ 711M
с атлантой не было плохих?
Нет. Были какие-то провальные отрезки, но так что бы весь матч плохи в защите, ужасны в атаке - первый раз.
Вчера даже движения мяча толком не было.

Должны были уже закрыть серию, а в итоге в одном поражении от вылета
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