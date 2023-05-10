Центровой «Филадельфии» помог команде одержать победу в пятом матче серии с « » (115:103, 3-2).

На счету Эмбиида 33 очка (10 из 23 с игры), 7 подборов и 4 блок-шота за 37 минут.

Эмбиид в третьем подряд матче плей-офф набирает как минимум 30 очков. Это повторение его личного рекорда.

В истории «Сиксерс» лишь Аллену Айверсону (5 в 2001 году) и Уилту Чемберлену (4 в 1965 году) удавались более продолжительные серии в плей-офф НБА.

Букер проводит лучший плей-офф в истории НБА. Баскетбольное бессмертие совсем близко

Звезду НБА забрили в армию Финляндии. Сколько будет служить, чем заниматься, когда вернется