Джоэл Эмбиид в третьем подряд матче плей-офф набирает 30 очков. Это повторение его личного рекорда

Теги Уилт Чемберлен Бостон Аллен Айверсон Филадельфия НБА видео НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид помог команде одержать победу в пятом матче серии с «Бостоном» (115:103, 3-2).

На счету Эмбиида 33 очка (10 из 23 с игры), 7 подборов и 4 блок-шота за 37 минут.

Эмбиид в третьем подряд матче плей-офф набирает как минимум 30 очков. Это повторение его личного рекорда.

В истории «Сиксерс» лишь Аллену Айверсону (5 в 2001 году) и Уилту Чемберлену (4 в 1965 году) удавались более продолжительные серии в плей-офф НБА.

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